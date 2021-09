La ciutat de Girona afegirà deu plataformes noves per mesurar la qualitat ambiental de l’aire als sensors que ja té instal·lats. Aquests en concret faran monitoratge de les partícules en suspensió, del diòxid de nitrogen i per primer cop, de l’ozó, però també controlaran indicadors ambientals com són la temperatura, la humitat o la pressió atmosfèrica. La intenció és unificar en una sola plataforma la visualització en temps real de l’estat de l’aire en els diferents punts on s’hagi col·locat algun d’aquests sensors, i que això sigui accessible per la ciutadania. Tot plegat s’emmarca en el projecte Girona Ciutat Intel·ligent, coordinat per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de l’Ajuntament de Girona.

Tota aquesta informació «ens ha de servir per prendre decisions de cara a implementar solucions per millorar la qualitat de l’aire, en cas que detectem que hi pot haver un problema», afirma el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés. El regidor recorda que, tal com indica l’estació de mesura de contaminants de la Generalitat -situada a l’Escola Municipal de Música-, Girona sol tenir una qualitat «bona» o «molt bona» de l’aire.

Però en determinades situacions atmosfèriques, com un anticicló continuat o un fenomen d’inversió tèrmica, «l’aire no es renova prou» i això pot crear problemes en la qualitat de l’aire. «Aquests sensors permetran saber si això passa en aquestes zones, i què hi podem fer», i posa d’exemple si s’identifica que es tracta de contaminants causats per la mobilitat, aleshores «podrem fer mesures que afectin la mobilitat», afirma Terés.

En aquest sentit, s’està preparant un projecte per implementar Zones de Baixes Emissions (ZBE) a Girona, que esperen poder finançar a través dels fons Next Generation.

De fet, la nova Llei del Clima obligarà a totes les ciutats de l’estat espanyol de més de 50.000 habitants a tenir àrees lliures d’emissions a partir de 2023, igual que ja passa a Barcelona, «tot i que a Girona no tenim el seu problema de contaminació», assegura Terés.

Els llocs on es col·locaran

Pel que fa a les ubicacions on s’instal·laran els nous sensors - que ara l’Ajuntament ha tret a licitació per 37.424,78 euros (sense IVA) -, sovint coincideixen amb punts on hi ha trànsit.

En concret, es posaran a la rambla Xavier Cugat, avinguda Ramon Folch (davant dels jutjats), carrer Figuerola (sota les vies), carrer Riu Güell (a l’encreuament amb el carrer de Santa Eugènia), passeig d’Olot (a plaça Europa) - en aquest punt Terés recorda que, fa un temps, van tenir queixes de veïns que creien que els busos que entren i surten de l’estació soterrada podien emetre micropartícules-, la plaça Sant Feliu, el carrer Migdia, l’avinguda Lluís Pericot, Pont Major, i l’encreuament dels carrers Joan Maragall i Bisbe Lorenzana.