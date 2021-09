El grup socialista a l’Ajuntament de Girona portarà al ple municipal de dilluns una moció on es reclama un nou Pla de Barris. L’objectiu és que el document «pugui aportar solucions a les zones de la ciutat que s’han degradat en els últims deu anys», expliquen.

En aquest sentit, dins la moció el PSC proposa la realització d’un estudi tècnic abans que acabi l’any, que se centri en els sectors de la ciutat «que, de manera més urgent, requereixen d’un Pla de Barris per millorar l’espai públic, augmentar la sostenibilitat i garantir una millor qualitat de vida per a tots els gironins». També demanen «obrir una partida als nous pressupostos per finançar aquest seguit de projectes de transformació i regeneració urbana», i «requerir a la Generalitat que, amb urgència, recuperi la Llei de Barris i posi en marxa aquest curs polític noves convocatòries de Pla de Barris».

La moció recorda que van ser els governs d’esquerres de PSC, ERC i ICV els que van impulsar la Llei de Barris, que durant sis anys -entre 2004 i 2010- va permetre un salt important en la inversió en barris que ho necessitaven a tot Catalunya. Els socialistes gironins remarquen que, dins aquesta llei «es van portar a terme, en total, 3.900 accions que van beneficiar a prop d’un milió de persones».

També destaquen el paper de la Llei de Barris com «un instrument que va tenir una gran acceptació en el món local» i que va permetre la millora de barris i àrees urbanes, «ja fos amb l’augment de la qualitat urbanística de l’espai públic o amb actuacions per enfortir-ne la cohesió social».

En aquest sentit, el grup socialista afirma que aquesta eina serviria per «recuperar grans inversions i nous projectes d’actualització a Girona», així com per «guanyar qualitat a l’espai públic» i generar un «enfortiment econòmic i social».