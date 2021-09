Les famílies del barri de Santa Eugènia de Girona amb fills al voltant dels deu anys reclamen que s’habiliti un espai a la plaça del Barco perquè els infants puguin jugar-hi a pilota. I és que, encara que cada tarda se n’hi agrupin i es puguin veure criatures corrent amunt i avall darrere la bola, no tenen permís per fer-ho. Al centre de la plaça hi ha un cartell que ho indica i els altres espais estan ocupats.

En un lateral hi ha terrasses, l’altre l’ocupa la gent gran i el joc de la petanca, i l’últim és de grava i acull el famós «barco», que dona nom a la plaça i que es va canviar a finals de maig enmig d’una gran polèmica originada per les dimensions tan reduïdes de la nova estructura naval.

«Els veïns del barri tenim economies molt diferents i n’hi ha molts que no poden portar els seus fills a activitats extraescolars», explica Miquel Àngel Villaseñor, veí del barri. «No pot ser que no puguin jugar al carrer i s’hagin de discutir amb els altres», afegeix. Es refereix a les disputes que tenen a vegades entre les diferents generacions que freqüenten l’espai. «L’altre dia, agents de la Policia Municipal van renyar els nens i els van fer parar de jugar perquè molestaven la gent gran», diu a tall d’exemple. I afegeix: «És veritat que alguna pilota els cau i s’ha d’evitar, però prohibir-los jugar...».

Per això, les famílies demanen que es col·loqui una xarxa o algun element que eviti aquests conflictes. El que s’ha fet com una iniciativa del mateix barri, i per tot el mes d’agost, és contractar un educador de carrer. El noi interactua amb els nens i nenes perquè adquireixin uns bons hàbits de joc i respectin la resta de persones de la plaça. Des de fa poc, per mirar que no se’ls desviïn pilotes, han delimitat un perímetre de joc a terra.

La plaça també acumula problemes de convivència. Diversos individus s’hi concentren per consumir begudes alcohòliques o altres substàncies. «Els nens estan exposats a aquest ambient, se’ls troben al bany i a tot arreu», diu Villaseñor. La Policia Municipal de Girona s’hi trasllada cada tarda i hi fa presència durant unes hores per combatre-ho.