Una baralla entre dos homes a cops de navalla i de tornavís al carrer grup Sant Jaume de Salt (Gironès) ha arribat aquest dimarts a judici a l'Audiència de Girona. La disputa va tenir lloc el migdia del 8 de setembre del 2016. Els dos processats han reconegut els fets i han consignat diners per fer front a les possibles indemnitzacions. Durant la baralla, tots dos van patir ferides, però un d'ells de més gravetat perquè va acabar perdent visió de l'ull esquerre. Al final del judici, la fiscal ha modificat l'acusació inicial de 5 i 9 anys de presó i demana ara una multa per a un d'ells per delicte lleu i 2 anys de presó per a l'altre per lesions. Els advocats dels processats s'hi han adherit i el judici ha quedat vist per a sentència.

Inicialment, els dos acusats s'enfrontaven a penes de 5 i 9 anys de presó per delictes de lesions, un d'ells amb l'agreujant de reincidència perquè l'Audiència de Girona ja l'havia condemnat en sentència ferma l'any 2008 a 5 anys de presó per un intent d'homicidi per un apunyalament que havia tingut la matinada de Cap d'Any del 2007 a Girona. Al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona, els dos processats han reconegut que es van barallar al carrer grup Sant Jaume de Salt el migdia del 8 de setembre del 2016. Un d'ells armat amb un tornavís i l'altre amb una navalla. Els acusats han respost només a les preguntes dels seus advocats, Carles Monguilod i Benet Salellas, i ho han fet per admetre que es van acabar ferint mútuament durant la disputa.

També han exposat que han consignat diners per fer front a les possibles indemnitzacions que imposi el tribunal. El processat que va atacar el contrincant amb una navalla ha puntualitzat que ho va fer per defensar-se, perquè l'altre home el va ferir primer amb el tornavís. Al final del judici, la fiscal ha modificat l'escrit d'acusació inicial. Acusa ara l'acusat del tornavís d'un delicte lleu i demana que li imposin una multa de 150 euros. Aquest processat és el que va patir ferides més lleus perquè va perdre visió de l'ull esquerre per una de les punyalades. Per al processament de la navalla demana 2 anys de presó. A l'hora de rebaixar la petició de pena aprecia atenuants de reparació del dany, confessió i legítima defensa.

La fiscal no s'oposa a què aquest processat no entri a presó perquè es compleixen els requisits. Això supeditat a què no torni a delinquir en un termini de 3 anys. Salellas, advocat de l'altre acusat, també vol que es condicioni la llibertat a què continuï abonant la indemnització per les lesions que li va causar a l'altre home, encara que sigui en pagaments fraccionats de 200 euros mensuals. Els lletrats s'han adherit a la petició de la fiscalia. El judici ha quedat vist per a sentència.