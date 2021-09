L'Ajuntament de Girona ha organitzat una vintena de propostes per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat, que arrencarà aquest dijous i s'allargarà fins al 22 de setembre. L'objectiu de l'esdeveniment és promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric. Una de les principals novetats és la prova pilot que començarà aquest dijous a la nit i s'estendrà fins desembre perquè la Girocleta funcioni les 24 hores del dia. La voluntat de l'equip de govern és que acabi sent permanent. Amb el lema 'Fes salut. Mou-te de manera sostenible', la campanya d'enguany pretén remarcar com la mobilitat sostenible està vinculada a la seguretat i a la salut de les persones.

En el marc de l'esdeveniment, el consistori posarà en marxa una prova pilot perquè la Girocleta funcioni les 24 hores del dia. Des d'aquest dijous i fins al 31 de desembre, les persones usuàries podran utilitzar el servei també de nit, ja que actualment només funciona de les 5.30 hores del matí a la 1 de la matinada. Un cop finalitzi aquest període de prova, el consistori valorarà si el servei ha funcionat correctament i si ha tingut demanda. En cas de bons resultats, es preveu mantenir la Girocleta operativa les 24 hores del dia. A més, amb la voluntat de fomentar l'ús d'aquest transport públic, s'ha organitzat un premi de reconeixement per a la persona usuària que més hagi viatjat en Girocleta el darrer any.

«Amb aquesta prova el que estem fent no és només ampliar el servei de Girocleta les 24 hores del dia, sinó donar una opció de transport públic també durant les 24 hores del dia. Això és un pas endavant important en la línia de millorar la mobilitat a la ciutat, i fer-ho a més a més a través d'un mitjà sostenible com és la bicicleta. Confiem que els resultats d'aquesta prova pilot seran positius, no només pel que fa a usuaris sinó també en l'àmbit organitzatiu intern, i que per tant podrem mantenir el nou horari tot l'any", afirma la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda. Les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat estan organitzades per l'Ajuntament de Girona i compten amb la col·laboració de diferents entitats, associacions i altres administracions. El programa començarà amb l'Operació Ring-ring. Les cent primeres persones que dijous vagin a la feina o a classe en bicicleta rebran un esmorzar i un obsequi sorpresa si s'apropen al parc Central de Rafael Masó i Valentí.

Entre els actes destaca el Bici Day d'aquest dissabte, dia 18 de setembre, a la plaça de l'Assumpció de Sant Narcís. Durant tota la jornada oferiran diferents activitats ludicoformatives, xerrades i exposicions de diferents tipus de bicicleta. La ciutadania també tindrà l'oportunitat d'experimentar i provar la tribici, una bicicleta elèctrica d'ús transversal per a càrrega, d'ús familiar i professional. Aquest cap de setmana també tindrà lloc la Fira del Vehicle Elèctric a les places de Catalunya, de Pompeu Fabra i de la Independència i al carrer de Santa Clara. Comptarà amb una exposició de bicicletes i motos elèctriques. A més, entre dissabte i diumenge s'han organitzat excursions amb bicicleta elèctrica per les vies verdes. Una bona part de les propostes van dirigides als més petits com el Parc Infantil de Trànsit, ubicat al parc Central de Rafael Masó i Valentí i obert aquest dissabte i diumenge, i els tallers de construcció d'alforges i cistelles per a la bici i el patinet i la proposta Redibuixem la ciutat. A més, els dies 20, 21 i 22 de setembre les escoles de primària decoraran diferents places de pàrquing.

Durant aquests dies, als centres escolars es treballaran diferents aspectes relacionats amb la mobilitat. El consistori convida a participar en activitats com el concurs de realització d'un vídeo stop-motion sobre com ens desplacem cap a l'escola o la marató de debats per argumentar quin mètode de desplaçament és més sostenible. En aquest sentit també destaca la xerrada en línia 'Mobilitat activa als centres educatius. Salut i medi ambient en la infància i adolescència', a càrrec del pediatre de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica – Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa (Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa), Ferran Campillo. La Setmana Europea de la Mobilitat també s'obre a les persones grans o amb mobilitat reduïda amb l'activitat 'En bici sense edat'. El divendres 24 de setembre, les persones interessades podran realitzar recorreguts amb tricicles elèctrics als centres cívics del Barri Vell-Mercadal i Santa Eugènia.

Enguany Girona també se suma a una acció de difusió sobre la mobilitat i el desenvolupament sostenible que es durà a terme simultàniament durant aquesta setmana a les diferents ciutats europees membres de la Xarxa de ciutats mitjanes Eurotowns, de la que Girona forma part. Com a part de l'acció es podrà veure un autobús urbà lluint el lema de la Setmana Europea de la Mobilitat.