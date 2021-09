Raquel Sánchez, ministra de Transports, ha afirmat que «no renunciem als plans de desenvolupament de Girona». Sánchez ha dit que projectes com el de l'ampliació de l'Aeroport «requereixen un consens i un suport nítid que no s'ha aconseguit». «El pacte s'ha trencat per una pèrdua de confiança manifesta per part de la Generalitat, que a vegades diu que si i a vegades que va a la manifestació», ha dit, i «hem decidit deixar-la en suspens, malgrat que no renunciem als plans de desenvolupament de Girona i Reus». «Sento que hem perdut una gran oportunitat de contribuir a un futur millor per a Catalunya i per a Espanya».

Les paraules de Sánchez són la resposta al portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, que també ha aprofitat la sessió de control per retreure al govern espanyol el «xantatge» que al seu entendre ha fet respecte a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una «deslleialtat» vers el govern de Catalunya que demostra, segons ha apuntat, la concepció que el govern espanyol té del «diàleg».