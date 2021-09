Llum verda a la inversió per contractar les obres de la futura comissaria de la Policia Municipal a Santa Eugènia. El ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar ahir un seguit d’inversions per valor d’1,8 milions, dels quals 800.000 euros serviran per rehabilitar la masia que acollirà la segona comissaria del cos.

Aquestes inversions es van acordar entre el govern municipal (JxCat i ERC) i el PSC, i ahir també van rebre els vots favorables de Ciutadans. El paquet d’inversions també inclou 25.000 euros per la modificació del projecte del castell de Montjuïc, 372.000 euros per millorar els camps de futbol de Germans Sàbat i Fontajau, i 560.000 euros pels equipaments culturals de l’Auditori (per renovar la il·luminació) i del Teatre Municipal (per modernitzar la maquinària).

La comissaria «és una obra prioritària», va defensar ahir la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda, Maria Àngels Planas, que va recordar que l’equipament acollirà 28 agents i donarà resposta immediata als barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va agrair la «feina de cirurgia» feta per trobar 1,2 milions en romanents, provinents de sobrants de projectes ja executats o licitats per un import inferior al preu de sortida. Paneque va criticar que «any rere any s’acumulin partides de romanents» que acabaven «generant interessos al llarg dels anys», un fet que «no era òptim per la gestió pressupostària». La quantitat restant (566.000 euros) es finançarà a través d’un crèdit.

Guanyem, en canvi, va votar en contra d’aquestes inversions. El seu portaveu, Lluc Salellas, va argumentar que el govern no els havia donat explicacions sobre els 10 milions d’euros pactats en inversions prèvies amb la formació, tal com havien demanat, però també va carregar contra el projecte de la comissaria perquè «no compartim aquest model de seguretat», que «no serveix per descentralitzar la policia», va criticar Salellas.

Crítiques als comptes de 2020

Un altre document que el ple d’ahir va aprovar va ser l’Estat de Comptes de 2020, és a dir, el document que fa una «fotografia» a l’execució del pressupost de l’any passat. Planas va defensar que aquest compte general demostra «una bona gestió» de l’ens, que «ens ha ajudat a superar un any molt difícil», marcat per la crisi sanitària. La regidora d’Hisenda va posar d’exemple indicadors com «els romanents d’1,6 milions d’euros», o l’endeutament de la corporació, que se situava al 37,5% - Planas va exposar que és inferior a la mitjana d’altres ciutats de mida similar.

Però el document no es va estalviar les crítiques de l’oposició. Des de Guanyem, Salellas va reblar a la tinenta d’alcaldia que parlés de «grans números» mentre «la ciutat es va desfent a poc a poc», apuntant a una «baixa execució del pressupost» i citant més de 40 projectes i «4 milions en inversions als barris» que no es van executar. A més, Salellas va criticar que es modifiquessin els pressupostos de 2020 sense comunicar-los els canvis, després d’haver donat suport als comptes. A això, Planas va respondre que els canvis es devien a la irrupció de la pandèmia.

Des del PSC, la regidora Bea Esporrín va criticar la baixa execució pressupostària dels compromisos adquirits. «No compartim la gestió política que s’ha fet del pressupost no comprenem que s’acumulin cada any partides sense executar», va dir Esporrín.