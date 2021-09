La Policia Municipal de Girona va detenir ahir dos homes per un delicte de temptativa de robatori amb força a l’interior d’un domicili, al carrer del Migdia. Dos agents de paisà, mentre realitzaven vigilància preventiva pel barri de l’Eixample, van veure un home que controlava immobles contínuament, el qual va accedir a un habitatge al carrer del Migdia, mentre un segon vigilava a baix. Un cop a baix del pis, i després de trobar el pis amb signes de forçament, van ser detinguts.

Els agents també van localitzar i escorcollar el vehicle que duien, on hi havia diners fraccionats i eines per cometre aquest tipus de delicte, que duien amagades a sota del vehicle.