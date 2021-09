L’Ajuntament de Girona engega una prova pilot per avaluar la possibilitat que la Girocleta estigui operativa les vint-i-quatre hores del dia. Així, des de dijous fins al 31 de desembre, els usuaris podran utilitzar el servei també de nit, ja que ara només funciona de 5:30 del matí a la 1 de la nit. Després, el consistori valorarà si el servei ha tingut demanda i, si la prova té bons resultats, s’ampliarà l’horari a les 24 hores del dia de forma definitiva. Una ampliació que «és un pas endavant important en la línia de millorar la mobilitat a la ciutat, i fer-ho a més a més a través d’un mitjà sostenible com és la bicicleta», ha afirmat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. Per fomentar l’ús de la Girocleta, l’Ajuntament també reconeixerà a qui més l’hagi utilitzat el darrer any amb un premi.

Setmana de la Mobilitat

L’inici d’aquesta prova pilot s’emmarca en la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, que arrencarà aquest dijous fins al 22 de setembre. L’esdeveniment busca promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, sota el lema: «Fes salut. Mou-te de manera sostenible».

El programa començarà amb l’Operació Ring-ring. Les cent primeres persones que dijous vagin a la feina o a classe en bicicleta rebran un esmorzar i un obsequi sorpresa si s’apropen al parc Central de Rafael Masó i Valentí.

D’entre els actes, també destaca el «Bici Day» d’aquest dissabte, dia 18 de setembre, a la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís. Durant tota la jornada s’oferiran diferents activitats ludicoformatives, xerrades i exposicions de diferents tipus de bicicleta. La ciutadania també tindrà l’oportunitat d’experimentar i provar la tribici, una bicicleta elèctrica d’ús transversal per a càrrega, d’ús familiar i professional.

Aquest cap de setmana també tindrà lloc la Fira del Vehicle Elèctric a les places de Catalunya, de Pompeu Fabra i de la Independència i al carrer de Santa Clara. Comptarà amb una exposició de bicicletes i motos elèctriques. A més, entre dissabte i diumenge s’han organitzat excursions amb bicicleta elèctrica per les vies verdes.

Una bona part de les propostes van dirigides als més petits, com el Parc Infantil de Trànsit, ubicat al parc Central aquest cap de setmana, els tallers de construcció de cistelles per bicis i patinets, o la proposta Redibuixem la ciutat.

D’altra banda, durant la setmana es farà l’activitat «En bici sense edat», dirigida a persones grans o amb mobilitat reduïda el divendres 24 de setembre. Es podran realitzar recorreguts amb tricicles elèctrics als centres cívics del Barri Vell-Mercadal i Santa Eugènia.

La Setmana de la Mobilitat, també a Salt i a Quart

Els municipis de Salt i Quart s’adhereixen a la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses propostes. L’Ajuntament de Salt organitza vint activitats, que inclouen un eslàlom amb cadira de rodes, un taller de seguretat viària amb patinet elèctric i una ruta en bicicleta, entre altres.

L’Ajuntament de Quart ha decidit ampliar de 16 a 14 anys l’edat en què es concedirà la subvenció de la targeta T-10 per a joves, i també s’han organitzat diverses activitats, especialment per promoure l’ús de la bicicleta.