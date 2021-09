La segona fase de la reforma del CAP Jordi Nadal i Fàbregas de Salt afectat per l'incendi que el juliol passat va causar desperfectes importants al centre ja han començat. Les obres se centren en l'ala esquerra de l'edifici, tant de la primera com de la segona planta, tenen un cost de 249.260 euros i es calcula que estaran enllestides a finals d'any. Per reconvertir aquests espais i dotar-los de la màxima eficiència, els treballs consisteixen en enderrocar les parets interiors i construir de nou els espais de consultes.

L'incendi va causar desperfectes importants i va obligar al tancament complet de l'edifici durant dos mesos. L'activitat assistencial es va poder reprendre ara fa un any, concentrada a la zona d'admissions i a l'àrea de consultes de la primera planta, una vegada fetes les tasques de neteja i pintura.

Posteriorment, van poder reobrir part de la segona planta on hi havia les consultes d'ecografia i la d'espirometries, la sala de petita cirurgia, la sala de treball de les infermeres gestores de casos, un magatzem i la sala de reunions. També s'ha reprès el control i el seguiment de l'embaràs i el puerperi per part de les llevadores, així com el servei de rehabilitació.

Des que es va produir l'incendi del juliol de 2020, les urgències durant els caps de setmana i festius es fan al CAP Alfons Moré i Paretas de Salt, situat al passeig del Marquès de Camps, 52-54, del mateix municipi, i que també acull tota l'activitat assistencial relacionada amb la covid-19.