L'històric bar-restaurant El Museu del Vi, un dels més antics que resten al Barri Vell de Girona, ha decidit tancar definitivament les portes. La pandèmia de la Covid i les restriccions consegüents, si bé no han sigut la causa directa, han accelerat la jubilació dels seus propietaris. Segons ha pogut saber Diari de Girona, el mediàtic cuiner Marc Ribas (Cuines i Joc de Cartes, tots dos programes de TV3) s'ha fet amb el local per a instal·lar-hi el que seria el seu primer restaurant a Girona.

Situat al carrer de la Cort Reial, i amb tota seguretat el més antic que hi ha en aquella zona de la ciutat de Girona, va obrir les portes el 1977. Carles Revenga i Jordi Esquinas, cunyats i socis, n'han sigut des d'aleshores els propietaris i treballadors, juntament amb Mariela Esquinas, gemana d'aquest i dona d'aquell, que era la responsable de la cuina. Amb anterioritat, des de 1974, ja hi havia allà mateix un altre restaurant. Més de quaranta anys en què El Museu del Vi, com un baròmetre de la ciutat, ha anat tenint diversos tipus de clientela: soldats i reclutes l'omplien als seus inicis, quan a Girona hi havia diverses casernes; més endavant el campus universitari del Barri Vell va agafar el relleu dels militars, i el va omplir d'estudiants; posteriorment, l'eclosió de Ryanair hi va dur turistes de tot Europa, britànics especialment. En totes les etapes, però, gironins, sobretot estudiants, el van continuar freqüentant.

L'any 2020 tota la restauració va patir greus dificultats, i El Museu del Vi no en va ser una excepció. Va tancar unes setmanes, va tornar a obrir, i finalment a l'octubre va tornar a tancar. Aquest cop definitivament. Ja no tornarà a obrir, no almenys com el Museu del Vi de tots conegut, amb en Carles i en Jordi darrere la barra. Tot i les diverses reformes que amb el pas dels anys s'han dut a terme al local (taules a fora, ampliació), l'estètica s'ha mantingut fidel als seus inicis, quan estudiants i soldats bevien prou vi de missa -amb gerres de fang- per a buidar cada dia la bóta de seixanta litres.

Una zona de Girona a l'alça pel sector gastronòmic

Tot i que el mateix interessat no ho ha confirmat oficialment, Diari de Girona ha contrastat des de diverses fonts que El Museu del Vi passarà a mans del mediàtic xef Marc Ribas, qui de fet té forts vincles amb les comarques de Girona, especialment amb Tossa de Mar. Els propietaris del Museu del Vi l'han venut a una immobiliària, que és la que s'ha encarregat de buscar un nou restaurador que es faci càrrec del local, probablement en règim de lloguer. Els ja expropietaris se n'han desvinculat totalment, i ni tan sols saben si serà en Marc Ribas el seu successor. De fet, asseguren, ni tan sols els importaria que qui agafi el relleu del negoci, continués utilitzant el nom de Museu del Vi.

La zona de la Cort Reial, on es troba el Museu del Vi, està agafant gran embranzida gastronòmica, i no ha sigut aliè a aquest fet que allà (pràcticament davant del Museu del Vi) hi hagin obert fa pocs mesos els germans Roca el seu nou restaurant, Normal.