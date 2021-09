Un conjunt de rutes interactives permet descobrir diferents espais de la ciutat de Salt a través de les poesies de Salvador Sunyer. Les rutes es poden seguir amb les 24 plaques que s'han situat en punts emblemàtics en els quals Sunyer es va inspirar o va dedicar algunes de les seves obres. Es poden trobar plaques dins el tram més urbà del municipi, des de la Plaça del Veïnat, l’església de Sant Cugat, Cal Mut, el Parc Monar així com també a les deveses de Salt, com ara el Safareig de les Dones, l’embarcador del pla dels Socs o la Bassa dels Ànecs.

Aquest estiu ha finalitzat la tasca d’instal·lació de les 24 plaques amb codis QR que formen part d'aquestes rutes literàries i interactives, que tenen l’objectiu de posar en valor i dinamitzar el patrimoni municipal. Es tracta d'un projecte conjunt entre el Col·legi Pompeu Fabra i l'Ajuntament de Salt, que es va posar en marxa quan el centre va participar en un seminari organitzat per la Universitat de Vic.

Ara, un cop ha finalitzat la col·locació de les plaques es vol anar més enllà i convertir les rutes en un element turístic i cultural per donar a conèixer Salt tal com explica l’alcalde de Salt, Jordi Viñas. “Des d’un primer moment quan el Col·legi Pompeu Fabra va plantejar la proposta per donar a conèixer el patrimoni cultural, arquitectònic i històric de la ciutat ens hi vam sumar. A més a més, fer-ho a través d’un fil conductor com són les poesies de Salvador Sunyer és un vehicle molt atractiu”.

Viñas afegeix que “posarem en valor els itineraris i els promocionarem des de les àrees de Cultura i Educació de l’Ajuntament per tal que tothom se’ls faci seu i passin a ser un element important per a qui vulgui conèixer més Salt i l’obra de Salvador Sunyer”.

Per la seva banda, la directora del Col·legi Pompeu Fabra, Mariona Casals, posa en valor que “a part del coneixement de l’obra de Salvador Sunyer, aquest projecte ha estat una excel·lent oportunitat per treballar la literatura local amb una visió holística: des del punt vista literari, gramatical, geogràfic, artístic, humanístic,..., i amb visió de país per tot el que representa la figura de Salvador Sunyer. I per sobre de tot, ha estat un projecte de centre: ha unit en una mateixa comunitat d’aprenentatge tots els alumnes, des de P3 fins a 4t, i tot l’equip docent”.

Casals fa una valoració molt positiva del projecte argumentant que “estem molt contents que el treball dels nostres alumnes es posi al servei del municipi i els seus ciutadans, i pugui contribuir al reconeixement de la figura i el llegat d’una gran persona com va ser Salvador Sunyer”.

Xarxa de rutes a peu o en bici

Els punts on hi ha situades les plaques i les rutes es poden descobrir a la web del Projecte Salvador Sunyer i, properament, es podran consultar rutes per fer a peu o en bicicleta per recórrer les 24 plaques en diversos recorreguts aptes per a tothom, que permetran conèixer el patrimoni local així com l’entorn de les deveses i el riu Ter.