El portaveu del PSC a Salt, Joan Martín, va visitar ahir diferents comerços del carrer Francesc Macià, que el govern d’ERC i Junts han decidit tancar al trànsit durant la setmana de la mobilitat. «Sembla que el tancament ha arribat de nou per a tothom», va lamentar Martín. Després d’haver parlat amb diferents comerciants i representants de la Federació i Unió d’Empresaris del municipi, Martín va decidir entrar un «paquet» de preguntes urgentts al govern per saber si hi ha un informe tècnic sobre aquesta decisió i per què no s’ha fet amb el consens dels comerciants afectats.

«Aquesta decisió ha causat un mal econòmic greu i constatable a moltes persones. S’hauria d’haver fet amb consens. Preguntaré al govern si aquesta decisió només la paguen les persones afectades o bé si preveuen que hi hagi compensacions econòmiques a les pèrdues provocades», va anunciar Martín. Segons el regidor socialista, el malestar entre els afectats és «manifest», ja que entre els comerços afectats hi ha botigues que venen a persones d’altres municipis que carreguen els cotxes gràcies a les zones d’aparcament properes, que a causa del tancament han quedat inhabilitades.