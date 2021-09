L’associació de veïns de Figuerola-Bonastruc critica que «la inseguretat, la brutícia, el soroll i l’insomni» han tornat al barri gironí coincidint amb el relaxament de restriccions per la covid-19. Diuen que els últims mesos han estat tan sols «un miratge», perquè la zona té problemàtiques «enquistades» que l’Ajuntament no resol. Per això, l’associació reclama als veïns «sumar esforços» per ser «incisius» davant l’Ajuntament i aconseguir «un barri digne». «Si no hi ha queixes, no existeix el conflicte», afirmen.

Els veïns de Figuerola-Bonastruc recorden que, precisament, ara fa un temps l’associació va reactivar-se arran dels problemes que els generaven els locals d’oci nocturn de la zona. Expliquen que, tot i que «el període covid» els ha permès «recuperar temporalment la qualitat de vida i descans, i gaudir d’una certa millora en la higiene dels carrers», els que viuen a la zona no s’han de deixar «enganyar per aquest miratge».

«I és que els gestors municipals, responsables d’atendre aquestes problemàtiques enquistades en el temps, continuen sense posar damunt la taula una solució definitiva», diu l’associació.

De fet, els veïns asseguren que, amb la fi del confinament nocturn, i la progressiva reobertura de locals, «ja s’han produït diversos incidents i actes vandàlics a la zona». Ho exemplifiquen dient que, aquests darrers dies, han trencat l’aparador d’una botiga de cuines, «han retornat els crits i les baralles a altes hores de la matinada», «els vòmits i miccions als portals» o «els gots amb restes de beguda i vidres escampats per terra».

Per això, els veïns reclamen als que viuen a la zona «sumar esforços» per ser «incisius, constants i tenaços davant l’Ajuntament». «Per superar la manca de voluntat que han mostrat els polítics, i continuen mostrant, a l’hora de resoldre aquest conflicte», recull l’escrit de l’associació de veïns. «Si no hi ha queixes, no existeix; val a dir que el seu cinisme no té límits», diu l’entitat, en referència als representants municipals.

Pressió veïnal des de la unió

L’associació de veïns Figuerola-Bonastruc, que ha convocat una reunió informativa per dimecres al vespre, demana als que viuen a la zona que facin pinya per «un barri digne». «Us heu preguntat mai si el nivell dels impostos i taxes que paguem per viure on vivim es corresponen amb la resposta que dona l’Ajuntament en pro de garantir la seguretat, la higiene, la salut i el descans que ens mereixem?», recull l’escrit.

Per últim, l’associació recorda que, durant els darrers anys, s’han aprofitat els pressupostos participats per millorar diferents espais com la plaça Adelina Cortina (on hi ha un parc infantil i que abans era una zona bruta i deixada) o l’eixamplament de voreres i millora d’enllumenat al carrer Cerverí. Per tant, volen seguir apostant per millores generals en el barri perquèpermeti una millora substancial en la qualitat de vida dels seus habitants.

Com a accions més immediates, l’associació reclama a l’Ajuntament que les obres que es volen fer al carrer Artillers «s’orientin a les persones, no als vehicles». Els veïns també donen suport a la comunitat educativa de l’escola Joan Bruguera perquè «s’estudiïn i implantin accions que rebaixin els nivells de trànsit, pol·lució i contaminació acústica de l’entorn; sobretot, a la Gran Via Jaume I».