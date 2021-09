Entrant a Girona amb tren des del sud, per la finestra, es passa per davant de la nova Clínica Girona. Ara, aquesta cara de la construcció s’erigeix ja amb un aspecte gairebé definitiu. La construcció de set plantes (i tres més de subterrànies) està pràcticament enllestida.

La feina dels tres-cents operaris consisteix avui a completar els acabats. A l’octubre es farà la neteja i el muntatge de mobiliari i equips, i al novembre el personal de la clínica podrà començar a adaptar-se al nou espai i fer les proves pertinents.

Tot plegat, un no parar, amb un objectiu: fer el trasllat al desembre, concretament, pel pont de la Puríssima. Si no hi ha cap imprevist, en aquells quatre dies es posarà en marxa el nou equipament i es deixarà l’edifici que ha acollit la Clínica Girona des del 1934, al carrer Joan Maragall.

Salt qualitatiu

El gerent de Clínica Girona, Carles Espígol, remarca que el nou edifici permetrà oferir un «millor servei» als pacients. «La Clínica Girona s’ha destacat històricament per ser pionera en noves tecnologies», diu Espígol, recordant que va ser el primer centre a la província en tenir servei de diàlisi i de ressonància.

Aquí, renovaran tots els equips, que seran «d’última tecnologia» (el material antic que es pugui aprofitar, el donaran a organitzacions sense ànim de lucre). També es potenciarà el servei de cardiologia i l’hospital de dia.

Això sí, malgrat que d’entrada el salt és més qualitatiu que quantitatiu, el nou centre, que es triplica en superfície, els oferirà més possibilitats de creixement. Un exemple són les sales de consulta, que passen d’unes 30 a 54. Les consultes ja tenen fets els acabats i han rebut els nous mobles que les han de vestir. Per atendre els serveis de tot l’edifici, Espígol explica que es contractarà més personal.

Però amb una pandèmia irrompent enmig del calendari, el resultat final del futur centre també ha variat - més enllà dels pocs mesos d’endarreriment causats pel confinament. «La pandèmia ens ha ensenyat coses», afirma Espígol. Així, han augmentat el nombre d’habitacions per a malalts aïllats. Ja es contemplaven algunes estances d’aïllament a cada planta d’hospitalització, però ara, tot el setè pis estarà preparat per acollir-ne, en cas que s’hagués de fer front a una situació similar en el futur.

Tot plegat, combinat amb innovacions arquitectòniques, com la façana ventilada que s’hi està instal·lant. Es tracta d’un sistema d’aïllament tèrmic que contribuirà a l’estalvi energètic i a una major sostenibilitat del nou centre sanitari.

I, tenint en compte que la clínica se situa entre l’artèria de trànsit de la carretera Barcelona i les vies del tren, l’edifici també s’ha aïllat acústicament, i en els pilars de l’estructura s’hi han col·locat molles per evitar vibracions - impedint que afectin a les proves de diagnòstic per la imatge.

Urbanització de la zona

Tant l’edifici com la urbanització de la zona, que també va a càrrec seu segons va quedar acordat amb l’Ajuntament de Girona, acabaran a la mateixa hora. Ja s’estan enllestint les voreres de la carretera Barcelona, entre la gasolinera i les naus abandonades - la ubicació on se situarà el futur Institut Ermessenda. En aquest tram també hi ha planejades dues parades de bus.

Espígol valora la importància de tots aquests treballs amb els quals «es reactiva tota aquesta zona de l’entrada sud de Girona», com ja es veu en alguns locals que anuncien la futura obertura d’algun restaurant. Quedaran només dos solars buits a banda i banda, que són d’altres propietaris.

Inversió de 65 milions

La inversió total, sumant l’obra i l’equipament nou, s’eleva fins a la xifra dels 65 milions d’euros. Espígol subratlla «l’esforç» d’estalvi fet perquè aquest nou edifici sigui una realitat, per part dels més de 160 accionistes de la societat, que el gerent defensa que funcionen gairebé com una cooperativa. «Quasi tots són personal sanitari que hi treballa», concreta.

Un canvi llargament buscat

De fet, la intenció de trobar un espai més gran que els oferís més possibilitats estava sobre la taula des d’abans de 2007. La ubicació on s’han situat des dels anys trenta, al carrer Joan Maragall, inicialment era un xalet que va anar creixent «com un puzle», fins i tot amb altres immobles on tenen serveis concrets dins la mateixa illa a l’Eixample, i que es connecten per dins.

Abans de la bombolla immobiliària van adquirir un solar a Fornells, a prop del Fornells Park, perquè a Girona només trobaven pisos. La crisi de 2008, però, va canviar la situació. Aleshores l’Ajuntament de Girona els va proposar aquesta zona de naus, que havien quedat abandonades, i van poder arribar a un acord amb la propietat. Tot i que conserven els terrenys de Fornells, «vam decidir quedar-nos a Girona, que, com a Clínica Girona, era la nostra il·lusió», manifesta Espígol.

Deu plantes configuren el nou equipament sanitari

La nova Clínica Girona es distribueix en deu nivells, tres dels quals estaran per sota del nivell de carrer. En aquests s’hi trobaran 180 places de pàrquing i magatzems (Planta -2), i, serveis mèdics com la diàlisi, la medicina nuclear, o el PET-TAC, així com el departament de farmàcia (Planta -1).

A la planta baixa se situarà el servei d’urgències i el de diagnòstic per la imatge. Això, a més de la recepció, la cafeteria i les oficines d’administració. Pujant al primer pis, hi haurà dos blocs de consultes externes, servei de rehabilitació, el laboratori i l’Institut d’Oftalmologia. A la segona planta, és on se situaran dos blocs més de consultes externes, el servei d’anatomia patològica i la unitat de reproducció assistida.

Al tercer pis s’instal·larà el bloc quirúrgic (8 quiròfans centrals i 16 llits per reanimació). També hi haurà la zona d’endoscòpia digestiva, tres sales de parts, un quiròfan de cirurgia menor i l’hospital de dia, per potenciar la cirurgia major ambulatòria i intervencions en què no cal pernoctar. A més, hi haurà angiologia i cirurgia cardíaca.

La quarta planta comptarà amb l’UCI i 24 llits més en habitacions. Al cinquè, dues unitats d’hospitalització, maternitat i pediatria. I la sisena i setena plantes seran d’hospitalització. Aquesta última estarà preparada per aïllaments. Tot plegat, connectat per 9 ascensors i tres celoberts.