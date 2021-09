L’Ajuntament de Girona inicia aquest mes de setembre la segona fase del procés participatiu per elaborar el Pla de transició ecosocial, que té per objectiu fer front a l’emergència climàtica a la ciutat.

S’han organitzat dues sessions participatives i obertes a tota la ciutadania aquest dimarts vinent i el vinent, dies 21 i 28 de setembre, a les 17.30 h, al Centre Cultural La Mercè. El propòsit principal d’aquestes trobades és definir els eixos estratègics i els objectius específics del pla.

«És important la participació en aquest procés, de manera que el document final sigui el màxim de compartit possible. Des de l’Ajuntament ja estem prenent mesures per lluitar contra el canvi climàtic, i ens cal sumar complicitats i fer-ho de manera pedagògica i que arribin al conjunt de la ciutadania perquè siguin realment efectives. Confiem que amb aquest procés participatiu serem més efectius en aquests objectius», afirma el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament, Martí Terés.

Per assistir a les dues trobades cal fer inscripció prèvia a través de la plataforma Girona Participa. A l’inici de la primera sessió s’explicaran els orígens, la finalitat i les fases del procés participatiu, i es presentaran ponències sobre alguns dels temes principals a tractar.

Grups de treball

Els agents participants en les sessions es dividiran en grups per treballar qüestions com la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, la circularitat de materials, l’energia i l’aigua a la ciutat, la transformació del model econòmic de la ciutat, la justícia social i climàtica o l’aprofundiment democràtic i empoderament comunitari en la presa de decisions vinculants.

La idea de l’elaboració del Pla de transició ecosocial va néixer el 5 novembre de 2019, quan una vintena d’entitats i ciutadania a títol individual agrupades a la plataforma Girona pel Clima, van presentar una moció al Ple ordinari de l’Ajuntament de Girona que va ser assumida per tots els grups municipals amb una declaració institucional d’Emergència Climàtica. Des de llavors, un grup motor format per representants de les entitats i de l’Ajuntament de Girona han dissenyat un procés participatiu que ha de portar a l’elaboració de l’estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica.

La primera fase, feta al juliol

La primera fase d’aquest procés va consistir en la convocatòria d’una audiència pública, el passat 8 de juliol, en la qual es va presentar la diagnosi inicial pel Pla de transició ecosocial per fer front a l’emergència climàtica al municipi de Girona. Aquest document inclou una anàlisi del grau de compliment dels compromisos assumits per l’Ajuntament en la lluita contra el canvi climàtic, així com un seguit d’indicadors de sostenibilitat de la ciutat. A la mateixa audiència pública també es va exposar el Pacte de ciutat per la Transició Ecosocial, que ja han subscrit més de 50 entitats, sindicats, institucions, tots els grups polítics municipals i la UdG, i que estableix el compromís de prendre decisions cap a cinc horitzons molt concrets. Aquestes línies són les que es treballaran en aquesta segona fase del procés amb les dues sessions que s’han organitzat.

La tercera fase consistirà en la definició de les mesures per assolir els objectius. Tot seguit es prioritzaran i programaran els indicadors i finalment, en la cinquena i última fase, es durà a terme el seguiment i control del pla.