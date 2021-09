Girona ha creat una web que permet fer tots els tràmits del padró municipal de manera 100% electrònica. L'objectiu, diu la tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, és «repensar l'atenció ciutadana» arran de la pandèmia i facilitar que la gent els faci des de casa. De fet, les gestions relacionades amb el padró concentren el 51,2% dels tràmits que fa l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC). La web també permet presentar documentació relacionada amb casaments i registre de parelles de fet –aquí, però, com a mínim una vegada cal anar presencialment a l'Ajuntament- i dona informació sobre cens electoral. El 2020, les peticions de seu electrònica al consistori s'han multiplicat per sis i han arribat fins a les 7.923.

Amb l'esclat de la covid-19, l'Ajuntament de Girona va modificar tot el sistema d'atenció ciutadana. Per fer qualsevol tràmit, cal reservar cita i les gestions que tramiten les diferents àrees (com mobilitat, urbanisme o serveis socials) ja no es fan a dins el consistori sinó des del Teatre Municipal. Ara, el consistori fa un pas més dins la voluntat d'impulsar la tramitació electrònica. I per això, ha creat un nou apartat dins la web municipal (www.girona.cat/poblacio) des d'on la ciutadania pot fer a distància tots aquells tràmits referits al padró. Per exemple, donar-se d'alta, modificar les dades que hi consten, tramitar un canvi de domicili o sol·licitar un volant de convivència.

Maria Àngels Planas destaca que la web és «molt gràfica i intuïtiva», amb l'objectiu que sigui «fàcil i entenedora» per aquells que no estiguin avesats a fer gestions per internet. La tinenta d'alcaldia subratlla que la web és també «un pas important» cap a l'administració en línia perquè, de fet, un de cada dos tràmits que es fan des de l'OAC està relacionat amb el padró. L'any passat, en concret, dels 35.002 tràmits que s'hi van fer de manera presencial, 17.952 feien referència al padró (és a dir, el 51,2%). «És una magnitud important», ha insistit Planas. En paral·lel, la tinenta d'alcaldia també ha volgut posar en relleu que la pandèmia s'ha traduït en un increment notable de peticions de seu electrònica. Durant l'any passat, aquestes van créixer fins a un 600% (passant de les 1.312 del 2019 a les 7.923 del 2020).

Casaments i parelles de fet

El nou apartat web, a més, també facilita la gestió a l'hora de tramitar casaments o el registre de parelles de fet. No evita que els qui ho facin hagin d'anar presencialment a l'Ajuntament, però sí que ho hagin de fer més d'una vegada. «Ens trobàvem que, quan venien, els faltava algun document i havien de gestionar una nova cita; ara la nova web ens ajudarà a ser més eficients», ha concretat. Per últim, la pàgina també inclou informació estadística detallada sobre la població de la ciutat i el cens electoral. La ciutadania hi pot consultar, per exemple, a quin col·legi ha d'anar a votar, saber què ha de tramitar per fer-ho per correu o no rebre propaganda electoral i consultar els resultats dels diferents comicis.

«Ha vingut per quedar-se»

Maria Àngels Planas explica que la nova web no exclou que aquells qui vulguin fer presencialment els tràmits del padró no puguin adreçar-se a l'Ajuntament. «Sí que ho desaconsellem, però, perquè la web ho fa molt més àgil i fàcil», ha precisat. A més, la tinenta d'alcaldia ha recordat que, precisament, des dels centres cívics també hi ha punts d'informació des d'on s'assessora la ciutadania sobre la manera com fer tramitacions electròniques. Per últim, Planas ha recordat que actualment «més del 90% dels tràmits municipals» es poden fer en línia (aquí, s'hi inclouen tots els que fan referència a les diverses àrees del consistori). I ja ha avançat que el nou sistema d'atenció que es va implantar al Teatre Municipal «ha vingut per quedar-se», perquè ha suposat «un avenç important» i evita que la ciutadania s'hagi de desplaçar per dins l'edifici de l'Ajuntament (com sí que passava abans).