Un incendi ha cremat part de la cuina d'un pis de Salt.

El foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una del migdia en un habitatge del número 5 del carrer Torres i Bages.

Arran de l'avís, els Bombers han mobilitzat tres dotacions que han treballat en el servei poc més de mitja hora.

L'incendi s'ha produït en un pis de la primera planta i ha afectat només la cuina. Concretament, la campana i mobiliari.

A un quart de dues del migdia, els Bombers han donat l'incendi per sufocat.

El SEM per la seva banda, ha atès una persona in situ que havia patit inhalat una mica de fum. Tot i això, no se l'ha hagut de traslladar a cap centre sanitari.

La Policia Local de Salt també ha actuat en el servei.