Fins el 12 d’octubre, a l’aparcament de La Copa 2 - entre els ponts de Pedret i de França - només hi podran aparcar un 70% de la capacitat de vehicles que pot acollir. Durant aquest temps, l’Ajuntament hi farà obres per adequar la xarxa de sanejament als firaires, que hi acamparan durant les fires de Sant Narcís, alliberant així l’espai natural de la Devesa.

Es tracta d'unes obres de la xarxa de sanejament que han de servir per a l'evacuació de les aigües residuals de les caravanes dels firaires. Els treballs es duran a terme en tres fases per sempre deixar lliures un 70% de les places d'aparcament i per una òptima circulació interna per l'espai, segons informen fonts de l'Ajuntament de Girona. En concret, s'hi crearà una petita xarxa amb diferents pous de registre on es podran bolcar els dipòsits de les caravanes o connectar-s'hi, extraient la tapa. També hi haurà embornals que connectaran amb aquesta xarxa. Així, a la Copa hi haurà 27 punts d’abocament d’aigües residuals, set dels quals seran nous..

De fet, per les Fires de Girona - del 17 d’octubre i fins al 12 de novembre - tot aquest espai quedarà reservat al campament dels firaires i s’hi prohibirà l’estacionament.