Ahir es va donar el tret de sortida a la 3a edició del Festival monar’T amb un acte d’inauguració que es va celebrar a l’espai La Marfà del barri gironí de Santa Eugènia a les vuit de la nit. Aquesta edició, que comptarà amb 13 intervencions artístiques en 12 espais de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, s’allargarà fins al 26 de setembre.

D’entre les parts que es decoraran aquest 2021, destaquen punts com el mur del col·legi Maristes Girona i la façana del camí del Pedraforca. L’objectiu de la iniciativa és embellir els barris, per fer notar la riquesa i la diversitat cultural i desenvolupar artísticament el territori. Enguany, es pretén fer visible la salut mental i funcional.

Per fer-ho possible, un total de 16 artistes locals, nacionals i internacionals (Xile, Itàlia i Rússia) es congregaran aquesta setmana a Girona.

Al llarg de la setmana hi haurà activitats artístiques i culturals, així com visites guiades per conèixer l’itinerari del monar’T. També s’han programat tallers familiars, concerts, projecció de documentals, una exposició i una taula rodona.