L’Ajuntament de Llambilles ha impulsat la construcció d’un Centre Intergeneracional al municipi amb l’objectiu de dinamitzar el poble i crear un nou espai de trobada. Es tracta d’un edifici que servirà per organitzar activitats tant per a joves com per la gent gran, i que també comptarà amb un espai gastronòmic i un punt d’informació de la xarxa de Vies Verdes.

«Llambilles és un poble petit on no hi ha massa punts de trobada i molta gent treballa fora», explica l’alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal. «Per mantenir el caliu del poble és imprescindible un punt de trobada», remarca l’alcalde.

Es tracta d’una necessitat que «neix de fa molt temps», apunta Vidal: «el primer termòmetre que ens ho va marcar va ser una enquesta feta a la població major de setanta anys. Els vam preguntar què creien que faltava al poble, i va sorgir aquesta opció per àmplia majoria», explica, tot afegint que un altre resultat era que hi hagués una botigueta. En aquest sentit, està previst que el futur espai gastronòmic inclogui una part de botiga. La dinamització de l’espai podrà anar a càrrec del mateix consistori així com d’associacions del poble.

El pressupost del projecte supera el milió i mig d’euros (1.528.265,80 euros, IVA inclòs), i està cofinançat per la Generalitat de Catalunya (a través del PUOSC), i per la Diputació de Girona. Es tracta d’una inversió «que el poble sol mai hauria pogut afrontar», assenyala Vidal. Un altre punt que hi juga a favor és el fet que «l’Ajuntament està molt sanejat i té diners al calaix».

El projecte ja ha sortit a licitació, un tràmit de què es fa càrrec el Consell Comarcal del Gironès. Un cop les obres s’hagin adjudicat, el termini d’execució serà d’un any.