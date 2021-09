Només un 3,7% de les persones ateses per Càritas a les comarques gironines perceben l'ingrés mínim vital i un 4,2% la renda garantida de ciutadania. L'entitat alerta que el desconeixement de les prestacions, alguns requisits «excloents» i la dificultat en la tramitació acaben «deixant fora» famílies en situació de vulnerabilitat. A més, també adverteixen que les quanties «són insuficients per permetre l'empoderament econòmic que pretenen aquestes mesures de protecció». Per això, fan un seguit de propostes per aconseguir «unes mesures de protecció que protegeixin» com, per exemple, escurçar a un mes el termini per resoldre les sol·licituds perquè «són persones que no poden esperar».