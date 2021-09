Els Naturalistes de Girona ja han acabat el projecte de recuperació de basses a la Vall de Sant Daniel. Han inclòs tres nous espais, uns punts d’aigua essencials per a espècies de flora i fauna, com els amfibis. Els Natus han impulsat actuacions com la plantació d’espècies autòctones, extracció d’espècies invasores, col·locació de caixes niu de ratpenats, i de cartells informatius, entre d’altres. També han instal·lat un seguit d’elements per controlar els accessos rodats a aquest tipus d’espais vulnerables, ja que algunes se situen en camins que s’han anat obrint per al pas de bicicletes i motos de cros.

Però s’han trobat que les tanques que protegien les basses temporals han estat arrancades només dues setmanes després que s’instal·lessin. Hi havia roderes, però no saben què ha passat exactament. Justament ahir, el president dels Naturalistes, Adrià Compte, explica que també han detectat l’extracció il·legal de llentiscle. «Han arrancat tots els llentiscles que hi havia als contorns de les basses», afirma, un arbust que «forma part de l’hàbitat de la zona i que genera protecció per les espècies». Compte lamenta que el canvi climàtic ha tingut conseqüències a la zona per la irregularitat de les pluges, «però si a més hi ha aquesta degradació de l’entorn amb bicis, motos i l’extracció de plantes que conformen l’hàbitat, perilla la seva biodiversitat».

Amb tot, els Naturalistes es reuniran amb l’Ajuntament de Girona i també presentaran una denúncia als Agents Rurals. En paral·lel, estudiaran alternatives de protecció, com la col·locació de rocs. Tot i això, abans han de preguntar als propietaris del terreny si els sembla bé - ja que és un projecte de custòdia del territori - i, després, veure d’on treuen els recursos - el projecte era finançat amb una subvenció de la Diputació que ja se’ls ha acabat.