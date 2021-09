La secció sindical de Girona+Neta de CCOO denuncia que l’empresa no està cobrint les absències de personal (tret de les vacances), el deteriorament dels vehicles de treball, i també una situació de «persecució sindical» dels membres de la secció sindical de CCOO. Per aquest motiu, el sindicat ha convocat avui una concentració davant l’Ajuntament a les 12.30, per reclamar «un treball digne i segur».

En un comunicat, la secció apunta que la no cobertura de les absències del personal els causa una sobrecàrrega de treball. «Hi ha treballadores a qui directament se’ls ha dit que facin dos recorreguts», afirmen des del sindicat. També indiquen que, en cas d’accident, «es dificulta» per part de l’empresa el fet de poder anar a una Mútua «perquè no quedi registrat com a tal». A tot això, afegeixen que «aquesta manca de personal repercuteix en una pitjor qualitat del servei» de la neteja. De fet, els treballadors també lamenten que hi ha veïns que els traslladen queixes de la brutícia dels carrers mentre treballen, però afirmen que es deu al fet que no es cobreixen les absències. Per altre costat, des de CCOO indiquen que els vehicles de Girona+Neta es troben «en una clara situació de deteriorament per la seva antiguitat».

«Persecució sindical»

En el mateix comunicat, la secció alerta d’una «situació de persecució sindical» cap al personal afiliat. Creuen que des de l’empresa es fa per «intentar pressionar en la negociació de conveni col·lectiu que s’està fent actualment».

En el text denuncien un cas concret, en el qual afirmen que s’ha sancionat un afiliat amb dos dies sense feina i sou per «rumors» segons els quals aquesta persona - que no forma part de les negociacions - «abandera» una de les reivindicacions que volen que s’inclogui al conveni (que el personal que porti bufador cobri un plus), i que si no s’aprova el punt animaria a la resta a negar-se a agafar el bufador. Afirmen que això no és cert i que s’està fent per pressionar-los en les negociacions.