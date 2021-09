L’associació de malalts del cor de Girona (Gicor) ha posat en marxa un projecte per impulsar la rehabilitació cardíaca als pacients de comarques gironines. Per això, l'associació s’ha presentat a una concurrència competitiva en la qual poden obtenir un ajut econòmic per finançar el projecte i així fer-lo realitat. Per ajudar-los, cal entrar al web de «La Voz del paciente» i votar pel projecte de Gicor.