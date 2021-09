Un home es va presentar ferit ahir a la nit a la comissaria dels Mossos de Vista Alegre de Girona després de ser apunyalat.

El ferit es troba ingressat a l'hospital Josep Trueta però, segons fonts policials, no perilla la seva vida.

De moment es desconeixen les circumstàncies de l'agressió. La policia busca l'autor i investiga els fets. De moment encara no s'ha pres declaració a l'afectat.

L'home, que té entre 30 i 40 anys, de nacionalitat marroquina i és conegut per la policia aquí a Girona. Compta amb diversos antecedents policials.

El ferit, que presentava dues punyalades: una a l'esquena i l'altra, a la zona de la clavícula es va presentar a la comissaria de Vista Alegre pels volts de les deu de la nit d'ahir ben ensangonat.

L'home es va adreçar als policies i aquests ràpidament van activar una ambulància del SEM. Que el va atendre i posteriorment, el va traslladar ferit greu al Trueta. On roman ingressat, però no perilla la seva vida, està estable.

A partir d'aquí els Mossos han engegat una investigació, que està a càrrec de la Unitat d'Investigació de Girona i que passa d'entrada per parlar amb l'afectat. Amb qui encara no han pogut parlar.

Suposen que l'agressió va tenir lloc a una àrea propera a les dependències policials i estan indagant-ho. La víctima és coneguda per temes relacionats pel tràfic de drogues i no es descarta que l'apunyalament sigui per una revenja relacionada per aquest tema.