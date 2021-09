El pròxim 1 d’octubre reobrirà la Llar de la gent gran de Llagostera. Després de mesos tancada a causa de la situació epidemiològica provocada per la COVID-19, s’ha aprofitat per fer-hi reformes i adequar aquest equipament municipal com un espai central i de trobada per a la gent gran de Llagostera. Una de les principals novetats serà la nova gestió del servei de bar que anirà a càrrec d’una empresa d’inserció solidària.

Les actuacions de millora que s’hi han portat a terme són l’arranjament dels banys (llums, aixetes, pintura, etc.), la instal·lació d’una barra de bar nova i una campana d’extracció de fums, la restauració de les portes (polir, arreglar els marcs, canviar els panys, posar proteccions a la part inferior i pintar-les), s’ha pintat tot el local, s'ha canviat tota la il·luminació amb led i s’ha sectoritzat el magatzem amb una paret de pladur.

El regidor de la Gent Gran, Eduard Diaz, ha explicat que "tot i que els terminis per a l’execució de les obres i la posada al dia dels tràmits legals i burocràtics s’han allargat més del desitjat, finalment estem contents de poder reobrir aquest equipament amb una millora considerable de l’espai”. Diaz ha agraït també la col·laboració i la paciència de la junta de la Llar de la Gent Gran durant tots aquests mesos.

Per donar a conèixer les millores realitzades i potenciar l’ús de la Llar de la Gent Gran, l’Ajuntament de Llagostera ha fet arribar un val per a una consumició gratuïta a totes les persones jubilades del municipi.

La inversió realitzada ha estat de 40.000 € en el marc dels darrers pressupostos participatius.