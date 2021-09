S’ha tancat l’accés a la pista del CREC, a la Vall de Sant Daniel, per motiu d’unes obres. Aquesta pista polivalent està pendent de ser reasfaltada, unes tasques de millora llargament reivindicades pels veïns de la Vall, especialment pel que fa al mal estat del paviment. Els treballs consistiran en pavimentar de nou la pista amb formigó. L’acabat serà diferent per tal de distingir la zona de joc de la de pas i d’esbarjo. També es farà una instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials avui inexistent. Fins fa poc la pista era propietat del Bisbat de Girona i estava cedit a l’Ajuntament. El novembre del 2020 es va aprovar per Ple la seva compra i ara és de titularitat municipal.