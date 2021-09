Tot a punt perquè entre el 2 i 3 d’octubre se celebri la Fira Internacional del Cistell de Salt. Després del parèntesi obligat l’any passat per les restriccions contra la Covid, arriba enguany a la seva 23a edició.

L’eix central de l’esdeveniment serà l’espai firal que aquest any comptarà amb 45 participants que mostraran les seves peces a la plaça de la Vila. La mostra està organitzada, conjuntament, per l’Associació Catalana de Cistellaires, l’Associació de Veïns del Barri Vell i l’Ajuntament de Salt.

La Fira celebrarà una nova edició amb el prestigi guanyat durant els darrers anys que l’han convertit en una cita referent dins el món de la cistelleria a nivell europeu. Pel que fa al seu arrelament, any rere any, els saltencs i saltencs se l’han anat fent seu amb activitats que impliquen el teixit associatiu del municipi.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, destaca que “la Fira del Cistell és una oportunitat per gaudir d’una mostra totalment consolidada i, al mateix temps, gaudir de Salt” mentre que la regidora de Desenvolupament Local de l’Ajuntament, Cristina Alarcón, ha volgut incidir en “l’esforç de totes les parts implicades per tornar a celebrar la Fira i, amb el suport de tothom, tornar a situar Salt com un referent del sector”.

El programa, al detall

De la programació de l’edició 2021, a banda de l’espai firal, cal destacar un any més l’elaboració de la peça gegant que, en aquesta ocasió serà un cistell d’oferir o ofertori (peça que servia per anar a oferir a missa quan una casa estava de dol rigorós).

El Centre de Recursos de la Gent Gran serà la seu de l’exposició anomenada "Cistell d’un paisatge. Cistelleria Popular Catalana", mentre que el vestíbul del Teatre de Salt acollirà el certamen internacional de cistelleria Roser Albó (CICRA). En aquest espai es podran visitar les peces gegants elaborades en les anteriors edicions al mateix temps que se celebra el concurs entre els cistellers per construir una peça i que enguany s’haurà de realitzar sota la temàtica, Més enllà dels límits.

La presidenta de l’AAVV del Barri Vell, Tona Torres, es mostra molt contenta de tornar a celebrar la fira “i poder mostrar Salt a tothom que s’hi apropi”. Per la seva banda, el president de l’Associació Catalana de Cistellaires, Aleix Grifoll, ha manifestat que “ens fa molta il·lusió poder tornar a venir a Salt i, amb la implicació de tothom, impulsar la 23a edició de la mostra”.

Tallers escolars

Prèviament a l’inici oficial de la Fira, el dijous 30 de setembre s’organitzaran al Parc Monar els ja també tradicionals tallers escolars. Matí i tarda, alumnes de 5è de Primària de les escoles de Salt aprendran els primers secrets del món de la cistelleria de la mà de prestigiosos mestres.

L’1 d’octubre, per anar obrint boca, també s’han preparat a l’espai firal una jornada amb dues xerrades tècniques: Cistell d’un paisatge a càrrec de Caterina Hernàndez i Arquitectura amb fibres vegetals que durà a terme Oriol Roselló.

El cartell recull una peça realitzada pel mestre cisteller francès, André Chapuis, especialista i gran coneixedor de la cistelleria fina de finals del segle XVIII fins a principis del segle XX que va morir el desembre de l’any passat.