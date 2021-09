L’Ajuntament de Vilablareix va aprovar dijous passat, durant el ple municipal, apujar la taxa de dos impostos: el sobre béns immobles (IBI) i el de vehicles de tracció mecànica (IVTM). La nova ordenança, que s’aplicarà el 2022, es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 en contra i es vol aplicar per fer front a la pèrdua dels ingressos que generava l’autopista.

Amb la fi de la concessió de l’Ap-7, Vilablareix deixarà d’ingressar més de 130.000 euros anuals d’IBI. Un import que anava destinat a cobrir despeses ordinàries i que suposava el 10% dels ingressos municipals relacionats amb el padró, que superaven els 1.100.000 euros. «A ningú li agrada haver d’apujar els impostos, però considerem que és una qüestió de responsabilitat», va dir l’alcalde del municipi, David Mascort. I va afegir: «Era això o deixar d’oferir alguns serveis».

Concretament, es va votar a favor de modificar el tipus impositiu de la quota de l’IBI. Aquesta es calcula multiplicant el tipus impositiu pel valor cadastral de cada immoble o solar. L’any que ve, el tipus impositiu de Vilablareix passarà del 0,665% al 0,7%, un 0.035% més alt. Mascort va recordar que «es recupera el que teníem fins al 2010», quan l’ajuntament va decidir rebaixar-lo per compensar l’actualització dels valors cadastrals al municipi.

Segons dades de l’Idescat, els veïns de Vilablareix van pagar de mitjana 645,9 euros anuals d’IBI el 2020. Al Gironès, amb relació a les dades recollides per al mateix Institut d’Estadística de Catalunya, només estava per darrere de Riudellots de la Selva (amb un IBI anual mitjà de 744,8 euros) i de Campllong (amb un IBI anual mitjà de 744,8 euros). Cal dir, però, que les xifres podrien ser poc acurades per la presència d’indústries grosses en aquests municipis amb IBIs elevats. De fet, Girona té un tipus impositiu que supera el 0,9% i altres poblacions com Salt o Bescanó estan per sobre del 0,8%. «Tot i el petit augment, tenim un dels tipus impositius més barats de la comarca», va assegurar Mascort.

Pel que fa a l’IVTM, s’han modificat els imports a l’alça per cada tipus de vehicle i cilindrada. Unes xifres que no s’havien tocat des del 2013.

Amb aquests canvis, el consistori preveu ingressar uns 70.000 euros extres de l’augment de l’IBI i uns 20.000 més procedents de la modificació de l’IVTM, cobrint així la meitat de les pèrdues provocades per l’aixecament de les barreres de l’autopista AP-7 (més de 130.000 euros). «La idea és que col·laborant una mica cada veí, recuperarem la meitat del que ingressàvem dels peatges de l’autopista», va dir l’alcalde, que va explicar que «per cada veí serà una contribució relativament petita».