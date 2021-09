El proper dissabte 2 d’octubre, el comerç local i de proximitat de Girona recupera la fira al carrer de tot l’eix comercial de la ciutat: Compra & Somia, una fira molt “esperada” pel sector, que es va haver d’anul·lar en la seva edició 2020, a causa de la pandèmia de la Covid-19. Hi participaran prop d’un centenar de parades que exposaran els seus articles als carrers Migdia, Pare Claret, Nou, Santa Clara, Hortes, Rambla, plaça Catalunya i avinguda Jaume I. L’objectiu de Girona Centre amb l’acció és promoure les vendes del comerç local i de proximitat a l’inici de la temporada de tardor i abans de la campanya de Nadal.

Segons explica la vicepresidenta de l’associació de comerciants, Mercè Ramírez de Cartagena, “les botigues al carrer sempre són benvingudes, tant per al comerç com per als clients, i si són tan grans com aquesta, la jornada de compres encara és més atractiva”. La representant de l’entitat afirma que la fira esdevé una diada de caire festiu per al sector i per a la ciutat i “això es nota en l’ambient”. “Si el temps acompanya estem segurs que serà un bon dissabte de vendes i de compres, amb molt de gènere i a bons preus, que és el que busca el client”, afegeix la vicepresidenta.

Compra & Somia: una acció valorada pel comerç

La fira Compra & Somia va ser premiada a l‘any 2015 en el marc dels Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial de la Generalitat de Catalunya amb la categoria Millor Iniciativa Col·lectiva Territorial. Aquesta categoria reconeix els projectes de dinamització comercial impulsats per les associacions que hagin destacat pel foment del comerç de proximitat en el seu territori. La primera edició, que es va dur a terme a l’any 2013 per potenciar el comerç urbà de tota la zona, es va presentar com la botiga al carrer més gran de la ciutat, i des d’aleshores s’ha organitzat interrompudament amb un èxit sostingut de participació.