L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va tornar a reclamar al conseller d’Interior «la necessitat» que hi hagi més Mossos a la ciutat per consolidar el descens de delictes i combatre les ocupacions delinqüencials. «Ens mantenim ferms en seguir-ho exigint perquè n’hi ha molt pocs», ha dit Madrenas, que es va reunir amb Joan Ignasi Elena ahir a l’Ajuntament. L’alcaldessa diu que el descens del 30% de delictes en comparació amb el 2019 els porta a no ser «alarmistes», però admet que cal «treballar intensament» per no tornar a la situació d’aleshores. L’alcaldessa explica que l’objectiu, ara, passa per «treballar intensament», evitar que els delictes tornin a pujar i, si pot ser, «millorar» aquest últim balanç.

Madrenas ha afegit que el conseller es va comprometre a reforçar la plantilla de Mossos a Girona amb part de la nova fornada de 400 agents que a l’octubre sortiran de l’Escola de Policia. I que, segons li va comunicar Joan Ignasi Elena, «en un màxim de quinze dies se’ns concretarà la xifra i sabrem amb quants podrem comptar».

Durant la reunió, l’alcaldessa també ha insistit en què calen més Mossos per combatre les ocupacions delinqüencials. Madrenas afirma que els problemes detectats a la zona de l’Eixample, amb ocupes que delinquien, s’han pogut «acabar resolent». Però que a l’hora d’atacar la situació, «cal el compromís insubornable de la Generalitat» i «més efectius dels Mossos». «La coordinació amb la Policia Municipal és molt bona, però quan falten efectius dels mossos tampoc es poden fer miracles», ha admès Madrenas. «Les ocupacions delinqüencials creen alarma social; les hem de reduir i ho ha de poder abordar la policia de la Generalitat», conclou.