Tot a punt perquè aquest divendres 24 de setembre es posi en marxa la primera edició de Broll, el cicle de concerts de música emergent a Salt que neix amb l’objectiu d’oferir una programació de qualitat i proximitat en un espai urbà del municipi que, aquest any, serà el pati de Mas Llorenç. Impulsat conjuntament per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt i l’Escola Tècnica de l’Espectacle de la Casa de la Música de Salt (ETECAM) inclou quatre actuacions que se celebraran, cada divendres a les 20.00 hores, del 24 de setembre al 15 d’octubre.

Des de l’organització, i adaptant-se a les noves fórmules a les quals ha obligat la pandèmia, s’aposta per un format de concerts en espais públics, amb aforaments reduïts i control d’accessos. Les actuacions són gratuïtes amb reserva prèvia.

Quatre concerts

Les actuacions són les següents: Genni & Aleks Locksmith (24 de setembre), Abril Gabriele (1 d’octubre), Tona Gafarot (8 d’octubre) i Alaire (15 d’octubre)

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, explica que “un espai com el pati del Mas Llorenç ens permetrà una proximitat i un contacte entre públic i artista que creiem més necessària que mai”. També s’ha de destacar que les artistes que hi participaran seran, enguany, tot dones i amb una connexió amb Salt i la seva àrea urbana. “Us convidem a apropar-vos al Broll perquè podreu gaudir de propostes de qualitat, a partir del talent que hi ha a casa nostra, i a través de propostes estilístiques tan diferents com rumba, soul, flamenc o rhythm and blues”.

Aposta per la formació

Un dels pilars sobre els quals neix Broll és el de la formació, ja que estudiants dels graus de la branca d’imatge i so de l’ETEcam formaran part de l’equip tècnic i de producció del cicle, al costat de tècnics professionals.

El director de l’ETECAM, Jordi Planagumà, considera que el nou cicle musical és una oportunitat “per sumar i crear sinergies després de mesos de dificultats i incerteses. Al Broll podrem gaudir de noves veus, un exemple del talent de casa nostra, al mateix temps que estudiants d’Imatge i So fan les pràctiques en un cicle de música real”.

Amb vista a properes edicions, sense les limitacions actuals per la Covid, està previst que el cicle creixi i es pugui repartir en entorns diferents de Salt per tal que pugui arribar als barris de la ciutat.