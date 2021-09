Una mare i un fill, veïns del barri gironí de Can Gibert, estan decorant aquesta setmana la façana del Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) SomRiu, al passeig d’Olot de Girona. És la primera vegada que la Maria Àngels López i en Luck Garcia s’embarquen en un mural de gran format. Ho fan en el marc de la tercera edició del Festival d’art urbà Monar’T, que se celebra al seu barri i al de Santa Eugènia i en el que participen onze artistes més de diferents punts del planeta.

«L’essencial és invisible als ulls» és la frase que presideix l’obra que ha fet el duo familiar en col·laboració amb els usuaris d’aquest centre d’acolliment diürn per a persones amb problemes de salut mental. Entre tots, han escollit la idea del mural que finalment s’ha basat en el personatge del Petit Príncep. «És com tota la vida en un dia, comença amb el primer raig de sol i acaba de nit», va explicar López. L’obra combina escenes del llibre amb d’altres de collita propia com la primera imatge: un Petit Príncep amb cadira de rodes i ales de papallona. Per fer-ho possible, els usuaris del centre van pintar de colors el fons «perquè hi havia d’haver alegria», i ara els artistes el completen amb les imatges que hi dibuixen per sobre.

Visibilitzar la salut mental

Aquest és un dels dos murals que s’han inclòs aquest any al Festival Monar’T per visibilitzar la salut mental i combatre’n l’estigma. L’altre és el que s’està pintant a la façana de l’escola Maristes de Girona, com a col·laboració entre l’artista Rice i el Centre de Rehabilitació Comunitària del Gironès. En edicions anteriors, el Monar’T es focalitzava sobretot en visibilitzar la diversitat cultural, un fenomen amb què conviuen des de fa anys aquests dos barris de Girona on se celebra el Monar’T.

Precisament en aquesta línia, i a pocs metres del CAE SomRiu, l’artista russa Julia Postoyalkova decora un mur amb l’obra «Remeber to dream», «Recorda somiar». La pintura mostra un grup d’infants de diferents nacionalitats que juguen junts amb avions de paper a la platja. «Ningú s’està qüestionant el color de la pell dels altres, ni el seu origen», va ressaltar l’artista, que considera que els adults han de deslliurar-se dels prejudicis i recuperar l’actitud dels joves.

Un altre dels artistes internacionals és el xilè Malpegados, que resideix a Barcelona i està fent estada a Girona mentre pinta el pany de paret més gran d’aquesta edició amb un dels animals que caracteritzen la seva obra. Ho fa al carrer de Campcardós, 77.

Fins aquest diumenge dia 26 de setembre, quan acaba el festival, es poden veure els artistes pels diferents punts del carrer que se’ls han assignat creant els murals que passaran a formar part dels barris.