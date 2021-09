Desenes de persones s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del Govern a Girona per reclamar l'alliberament de Carles Puigdemont i, de passada, reclamar "unitat" als partits independentistes. L'acte, que segons l'Ajuntament de Girona ha reunit 500 persones, ha comptat amb les intervencions de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC), el rector de la UdG, Quim Salvi, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la delegada del Govern, Laia Cañigueral. El discurs de Cañigueral (ERC), en què ha defensat la "unitat" i "cohesió" independentista tant al carrer com a les institucions, ha rebut aplaudiments però també xiulets i crits de "no a la taula de diàleg". A les vuit del vespre hi ha convocada una altra concentració unitària a la plaça del Vi de Girona, igual que a la resta de municipis de Catalunya. La convocatòria és de l'Associació Catalana de Municipis.

A l'acte d'aquest matí hi ha assistit una nodrida representació política d'ERC, Junts i Guanyem. A banda de Madrenas i Cañigueral s'hi ha pogut veure, entre altres, l'exconsellera Dolors Bassa (ERC), el president de la Diputació, Miquel Noguer (Junts), el vicepresident, Pau Presas (ERC), alts càrrecs del Govern català com Anna Caula (ERC) o Ricard Font (Junts), diputats com Francesc Ten (Junts), senadors com Jordi Martí (ERC), alcaldes com el de Sarrià de Ter, Narcís Fajula (ERC) i altres representants municipals i de la Generalitat. També han sortit els treballadors de la Generalitat, molts dels quals amb caretes i imatges de Puigdemont.