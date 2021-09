Una trentena de professors de l’Institut de Vilablareix denuncien les males condicions en les quals han hagut de començar el curs al nou edifici, estrenat aquest any després de 13 cursos en barracons. En una carta titulada «l’institut de la vergonya», 32 docents a títol individual critiquen diverses mancances que s’han trobat, com l’aigua i llum d’obra, la falta de connexió a Internet (en un moment en què gran part del material el tenen penjat al núvol), la manca de mobiliari o el pati inacabat.

Malgrat que arribaven al nou edifici amb la il·lusió de sortir per fi dels barracons, afirmen que «aquesta obra tan llargament esperada va néixer coixa», esgrimeixen.

Espai insuficient

A la carta remarquen que l’espai del nou institut és «totalment deficitari» pel que fa a les dimensions. Critiquen que la mida de les aules «compleix la normativa però al mínim», ja que es contempla per a 30 alumnes «sense tenir en compte que la ràtio d’ESO pot arribar a 33 i la de batxillerat pot arribar a 39».

A més, «a part d’aplegar alumnat de Vilablareix, l’institut n’acull de Quart, Fornells i Aiguaviva, i no s’ha tingut en compte el creixement d’aquestes poblacions», constaten. Cosa que es tradueix en el fet que alguns cursos poden arribar a tenir cinc línies. Per això carreguen contra Educació per treballar «amb xifres no contrastades, totalment irreals». I lamenten que això els ha portat a habilitar la cantina com una aula més, i que els lavabos són «totalment insuficients», destaquen.

Una situació similar passa amb els dos vestuaris (un per a nois i un per a noies, amb cinc dutxes cadascun) del gimnàs. «Hi pot haver fins a tres grups (90 alumnes) fent Educació Física alhora», remarquen, «és impossible fer ús d’aquests serveis: s’han hagut d’habilitar altres espais, com la cuina de la cantina, com a vestidors i deixar de banda la possibilitat de dutxar-se».

Aigua i llum d’obra

Una de les mancances més destacades que exposen és que han hagut d’iniciar les classes «amb aigua i llum d’obra, sense telèfon i sense Internet en un moment que el departament s’omple la boca de competència digital». Amb tot, lamenten que «encara no tenim normalitzat» molts d’aquests serveis.

En aquest sentit, critiquen la poca previsió del Departament d’Educació, ja que «des de fa dos cursos se sabia que l’edifici nou es posava en marxa el curs 21-22».

Amb la llum d’obra fins ahir, «l’ascensor no funciona», alerten. Per això, aquests professors indiquen que «algun alumne amb problemes de mobilitat s’ha hagut de passar les hores del pati a l’aula».

D’altra banda, la falta de connexió a Internet també ha impedit que «l’alumnat confinat - ja n’hi ha hagut - no ha pogut gaudir de la modalitat batejada pel Departament com a ‘educació síncrona’», denuncien els signants en el text.

En paral·lel, aquests docents expliquen que van iniciar el curs el dia 13 de setembre «amb el pati inacabat (encara ho està), amb operaris i màquines en funcionament».

Tampoc han rebut tot el mobiliari, diuen. El dia abans de començar el curs tenien una grua al hall que «pujava el que s’havia rebut» i «que el professorat no havia pogut pujar a pes per les escales. L’altra meitat de mobiliari encara l’esperem», retreuen a la carta.

Altres aspectes que posen en relleu és la seva preocupació davant possibles inundacions, ja que «una part del centre està sota la cota del carrer»; o la crítica al fet que l’institut «només té quatre plaques solars, útils solament per a l’aigua calenta de les dutxes que no es podran utilitzar», manifesten.

Crítiques a Educació

«A títol individual, ens penedim de no haver-nos plantat el primer dia i haver-nos negat a començar en aquestes condicions: sap greu per l’alumnat i per les famílies, però al departament d’Educació això li importa ben poc», reblen aquesta trentena de docents a la carta.

«Només li interessen les aparences i anunciar que tots els centres han començat amb normalitat», afegeixen, concloent: «Però la veritat és aquesta: la nostra normalitat és de còmic. O com l’institut: de fireta».