Els grups municipals de JxCat, ERC i Guanyem a l'Ajuntament de Girona han condemnat avui la detenció de Carles Puigdemont a l'Alguer. En un manifest conjunt llegit per l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas i acompanyada pel vicealcalde Quim Ayats i el cap de l'oposició i portaveu de Guanyem Lluc Salellas, han qualificat aquest fet d'un "nou atac a les institucions catalanes", i han exigit "l'alliberament immediat" de l'expresident de la Generalitat, i que també va ser alcalde de Girona.

"L'estat italià haurà d'actuar d'acord amb les regles de joc de què ens hem dotat tots els europeus, ja que d'altra manera seria un fracàs monumental de la Unió Europea i del nostre sistema judicial comú", han alertat.

El govern de la ciutat ha explicat que avui suspèn tota la seva agenda institucional "a l'espera de l'evolució dels esdeveniments". També han fet una crida al conjunt de l'independentisme a que es manifesti "de manera massiva i pacífica per reclamar la llibertat del president Puigdemont, però també per denunciar la constant vulneració de drets de l'Estat espanyol i la repressió contra l'independentisme".

Madrenas, donant veu als tres grups municipals, ha defensat que "el president Puigdemont és un home lliure, que té reconegut el dret de moure's lliurement per Europa per continuar exercint d'Eurodiputat amb normalitat". Ha recordat que el viatge de Puigdemont a l'Alguer era per assistir a l'aplec cultural i internacional Adifolk, "on també hi ha representació d'entitats culturals" gironines.

Els representants municipals han advertit que "fins ara les resolucions judicials emeses a Europa han contravingut tota l’estratègia jurídica repressiva de l’Estat Espanyol contra els presos i exiliats polítics". També han recordat que organismes com el Consell d'Europa o Amnistia Internacional "han sigut clars en denunciar que l’Estat Espanyol no respecta els drets fonamentals".

Després de llegir el manifest conjunt a l'Ajuntament de Girona, els representants municipals independentistes s'han dirigit a la concentració conjunta davant la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra.