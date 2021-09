El Vicealcalde i portaveu d’Esquerra Republicana a Girona, Quim Ayats, ha traslladat al Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, la seva preocupació davant l’augment de conductes incíviques a l’espai públic d’arreu del país. Girona celebrarà d’aquí a uns dies les Fires de Sant Narcís, i el Vicealcalde i el Conseller s’han emplaçat a treballar colze a colze per tenir unes festes «cíviques i segures». «Per Sant Narcís hi haurà un reforç policial en zones sensibles i una coordinació estreta entre Mossos d’Esquadra i Policia Municipal», assegura Ayats.

De fet, els botellons han estat una pràctica freqüent aquest estiu a les comarques gironines, i que han portat a dur a terme nombroses actuacions de Mossos d’Esquadra, sovint en coordinació amb les policies locals. I aquests botellons a vegades s’han organitzat en dates assenyalades per als municipis, com són les festes majors. Sense anar més lluny, la nit de dimecres van tenir lloc situacions de consum d’alcohol en l’espai públic per part de centenars de joves a Tarragona, coincidint amb l’inici de la festa major de Santa Tecla. I els cossos policials s’estan preparant per a les festes de la Mercè, a Barcelona, que comença avui.

Més efectius

En la trobada amb el Conseller d’Interior, a la que també ha assistit la regidora de Ciutadania, M. Àngels Cedacers, el Vicealcalde republicà ha posat sobre la taula la previsió que aquest mes de setembre es graduaran nous Mossos, i li ha traslladat les necessitats que té Girona, «que hem de resoldre de manera urgent», ha dit Ayats. En aquest sentit, Ayats i Elena mantenen el compromís a seguir treballant conjuntament per reforçar els efectius policials i la seguretat de la ciutat.