L’Ajuntament de Salt ha hagut de retornar gairebé 130.000 euros a la Generalitat d’una subvenció de serveis socials per no haver-la justificat. Es tracta d’addendes del contracte programa que «han arribat tard», argumentava al ple la regidora d’Acció Social, Margarita de Arquer. El portaveu socialista al consistori saltenc, Joan Martín, critica que «el govern de Salt no va justificar, entre d’altres, les despeses d’ajudes d’urgència per garantir la cobertura de necessitats bàsiques d’infants i adolescents i les ajudes d’urgència social per alimentació a l’estiu d’infants tot i haver fet la despesa». Per això des del PSC han criticat «la manca de rigor de l’equip de govern municipal».

Martín afegeix que, al ple de maig, l’Ajuntament va aprovar la injecció de 140.000 euros al Consorci de Benestar Social perquè els diners que hi aportava la Generalitat «no són suficients». «L’Ajuntament de Salt porta perduts amb la Generalitat 270.000 € en quatre mesos», rebla Martín.

El regidor Joan Martín va preguntar diverses vegades al ple de Salt a la regidora Margarita de Arquer quina havia estat la causa per no justificar aquestes despeses si l’Ajuntament de Salt les havia fet. Arquer va explicar que les addendes que va enviar la Generalitat van arribar tard. Arquer finalment va dir al ple que «no és tan fàcil justificar» i que ja li explicaria al portaveu socialista «tots els problemes que havien tingut per fer-ho».