L’Ajuntament de Celrà ha proposat a Adif negociar per trobar solucions per «reparar i recuperar per a un ús públic» l’edifici de l’estació de tren, avui en estat «ruïnós». En concret, el consistori proposa establir un conveni de cessió a llarg termini de dos edificis que es troben de costat, l’estació i el Moll, a més de la plaça. Tot el conjunt és propietat d’Adif. A canvi, l’Ajuntament es compromet a reparar i mantenir el conjunt.

El local del Moll de l’estació ja s’utilitza des de fa anys per a activitats del jovent del poble, mitjançant un contracte de lloguer. L’Ajuntament afirma que en aquest temps han destinat recursos «de manera regular per mantenir-lo».

Pel que fa a l’edifici de l’estació, el 2018 havia patit un petit incendi causat per un curtcircuit, i un informe també apuntava que la fusta dels pilars tenia un alt grau de deteriorament per la presència de tèrmits. Adif va respondre que la substitució de la fusta «no era possible econòmicament» i per això «era millor enderrocar l’edifici». Llavors, el consistori va notificar Adif que «havia d’aportar alguna solució a l‘estat de deteriorament greu» i que calien mesures cautelars immediates per evitar riscos per les persones. Però dijous passat va acabar el termini perquè Adif contestés, explica l’Ajuntament en un comunicat, i això ha mogut al consistori a fer-los aquesta nova proposta, per preservar el patrimoni i «evitar que l’edifici acabi enderrocat», malgrat que la decisió final, recorden, és d’Adif.

L’alcalde de Celrà, David Planas, ha explicat que amb la solució que es planteja «hi surt guanyant tothom: el poble hi guanya un espai municipal, Adif conserva una part del seu patrimoni i el poble no veu desaparèixer una estructura que existeix des de fa més de 100 anys i que forma part d’un paisatge urbà identificable amb el poble, juntament amb el conjunt de l’antiga fàbrica Pagans».