Dijous a la nit la Devesa es va omplir d’universitaris en un «macrobotellón» on van assistir més de tres mil persones, després que es fes una convocatòria massiva via whatsapp. La convocatòria inicial era a les escales del pavelló de Fontajau, però es van acabar concentrant al costat de l’esplanada de La Copa. La festa va començar a quarts d’una de la nit i es va dissoldre a quarts de sis de la matinada.

Altaveus amb música, alcohol i molta festa a l’aire lliure, però «sense cap baralla ni incident». Motiu que destaca tant el dispositiu dels Mossos d’Esquadra com el de la Policia Local de Girona, que van estar tota la nit patrullant per la zona, per explicar que no s’actués per dissoldre la concentració multitudinària. Tampoc es va fer cap identificació.

Aquesta no era la primera concentració. El dijous de la setmana passada, coincidint amb l’inici del curs i la represa de les classes a la Universitat de Girona, es va fer la primera convocatòria amb una assistència molt menys significativa que segurament va animar els joves a no perdre’s la d’aquest dijous. El col·lectiu reclama que es reobri l’oci nocturn perquè puguin recuperar les festes als espais habituals.

Des del consistori s’assegura que és complicat evitar aquest tipus de festes abans que es produeixin. «És difícil de controlar perquè te n’assabentes quan ja hi ha la concentració, però la policia està alerta i procedeix com toca», va explicar ahir el regidor de seguretat de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, en declaracions al Diari de Girona. «Davant l’acumulació de tanta gent, els dispositius policials s’asseguren que no hi hagi incidents». Girona treballa per evitar que la concentració es reprodueixi per Fires de Sant Narcís. El primer tinent d’alcaldia, Quim Ayats, va assegurar que «hi haurà un reforç policial en zones sensibles i una coordinació estreta entre Mossos d’Esquadra i Policia Municipal».

Ahir al matí, la Devesa estava plena de bosses de plàstic, gots buits, llaunes o ampolles d’alcohol entre altres deixalles espargides per sobre els bancs de i per terra. Entitats ecologistes de la ciutat van denunciar la deixadesa mentre feien aquesta reflexió: «Tenir cura dels nostres espais naturals és fàcil i compatible amb passar una bona estona». No s’ha detectat cap destrossa del mobiliari públic ni de vehicles estacionats a la zona. El «botellón» de dijous a Girona no és un fet aïllat. Els joves d’arreu de Catalunya s’estan organitzant per poder seguir les festes després que tanquin els bars a la una de la matinada. De fet, la mateixa nit a Barcelona, coincidint amb l’inici de les festes de La Mercè, es va fer un «macrobotellón» als voltants de la plaça d’Espanya que va concentrar unes 15.000 persones. També a Barcelona, divendres passat di 17 de setembre, hi va haver una concentració multitudinàri a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on van assistir unes 8.000 persones.