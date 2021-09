L’Ajuntament de Sarrià de Ter va aprovar dimecres de forma definitiva la modificació de l’ordenança municipal d’olors, després d’uns mesos amb l’aprovació provisional. Tal com informa Ràdio Sarrià, el ple ho va tirar endavant amb el vot unànime de tots els regidors, desestimant així les al·legacions que va presentar Hinojosa per intentar frenar la validació.

De fet, amb l’aprovació inicial l’ordenança es va posar a exposició pública i va comptar només amb el recurs de l’empresa paperera.

Aquest és el tràmit final després que al febrer el consistori iniciés els tràmits per actualitzar l’ordenança d’olors al municipi. Es tracta d’una revisió generalitzada de la normativa per «adaptar-la a situacions actuals» i «corregir problemes sorgits en l’aplicació», així com també per «ajustar la part sancionadora», com ja es contemplava al text inicial. Actualment aquesta ordenança i la de sorolls estan als jutjats recorregudes per la paperera Hinojosa.