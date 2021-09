La cinquena edició del festival ciclista Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, que s'ha celebrat durant tres dies a la Girona, ha reunit 45.000 persones i ha superat "de llarg" les millors previsions, segons l'organització. En aquesta edició, s'han ampliat els espais i la distància entre expositors, i s'ha aplicat un sistema de reserva d'entrades amb l'objectiu de controlar l'aforament. Així, visitants i expositors de les 240 marques presents han pogut mantenir un contacte directe. Per a la majoria d'expositors, ha suposat la recuperació de l'activitat de cara al públic després d'un any i mig de pandèmia. De fet, el Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show s'havia de celebrar a finals de maig i va ser ajornat al setembre.

Pel que fa la quinzena de curses organitzades, hi han participat 4.000 ciclistes i ha obligat a penjar el cartell de complet en totes elles, tant les d'esportistes amateurs com professionals, amb la presència de campions del món i medallistes olímpics, entre d'altres.L'any passat, la pandèmia va obligar a suspendre la zona expo del festival i només es van poder disputar algunes de les curses. Aquest any, amb la millora de la situació sanitària, el festival ha rebut la visita d'expositors de més de 15 països i ciclistes de 45 nacionalitats.Pel que fa l'edició del 2022, l'organització té previst anunciar les dates properament.