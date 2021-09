La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un jove acusat d'abusar sexualment de forma continuada de la seva parella i d'amenaçar-la si no accedia a les seves peticions. Ambdós eren menors d'edat quan van tenir lloc els fets, que les parts situen pels voltants del 2017 a Girona. Les acusacions demanen 13 anys de presó a l'acusat per considerar-lo autor dels delictes d'abús sexual continuat, maltractament psíquic, amenaces continuades i injúries.

L'acusat, que tenia 17 anys, havia mantingut una relació amb la víctima, que tenia 15 anys, que s'havia estroncat quan els pares de la menor van detectar que arribava a casa amb esgarrinxades i cops al cos, segons relaten les acusacions. Els progenitors dels menors van acordar que no la relació no podia perdurar, però tot i això van seguir mantenint contacte durant uns mesos més tard, un lapse de temps on haurien tingut lloc els fets denunciats. Totes les parts coincideixen en descriure la relació com a "tòxica".

Durant els mesos que l'acusat i la víctima van seguir en contacte d'amagat dels seus pares, el processat hauria coaccionat i obligat la víctima a mantenir relacions sexuals sota l'amenaça d'explicar-ho als seus pares.

Concretament, segons asseguren les acusacions, hi va haver un episodi on el processat va obligar la víctima a veure's en un lloc boscós del municipi, i un cop allí va violar-la. En unes converses de mòbil aportades per les acusacions hi ha constància de la insistència de l'acusat en fer-la acudir tot i saber que no volia fer-ho. De fet, el mateix processat ha admès durant el judici que va enviar els missatges i que va tenir un comportament vexatori contra ella. En l'últim torn de paraula, ha demanat perdó i s'ha excusat en la seva addicció al cànnabis.

El judici ha quedat vist per a sentència.