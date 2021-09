L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que al macrobotellot universitari amb més de 3.000 persones de la matinada de dijous a divendres a la Devesa no hi van haver «actituds incíviques ni delinqüencials» i diu que hi estan treballant «des de tots els àmbits» perquè no tot passa per «la vigilància» policial. «Hi ha moltes fórmules de prevenció», afegeix Madrenas. «No vull alarmar perquè no ha passat en absolut el que ha passat a altres llocs. Ha estat un únic dia i no hi ha hagut cap actitud d'aquestes», insisteix. En aquest sentit, Madrenas aposta perquè la «transició cap a una situació semblant a l'anterior, amb els locals d'oci nocturn, no sigui traumàtica i que els mateixos joves se sentin segurs».

«Ens preocuparia que hi hagués actituds incíviques o delinqüencials, que no han passat, i estem treballant des de tots els àmbits perquè no passi», ha assegurat Madrenas. L'alcaldessa ha volgut evitar la polèmica i sembrar «l'alarma» perquè, segons ha dit, no hi ha motius. En aquest sentit, ha insistit que el macrobotellot de la matinada de dijous a divendres –on van participar més de 3.000 joves- no va registrar incidents i va ser un fet puntual. Madrenas ha insistit que la situació no té res a veure amb el que ha passat «en una altra ciutat», referint-se indirectament a Barcelona. «No ha passat i ens volem assegurar que no passi», ha afegit. Per això, ha detallat que estan treballant des de diversos àmbits. Entre ells, des de Joventut o la universitat. I és que, segons l'alcaldessa, no tot «passa per la vigilància».

L'alcaldessa també ha apostat per una «transició» cap a una situació similar a l'anterior, amb l'obertura progressiva dels locals d'oci nocturn, que no sigui «traumàtica» per als joves i on se sentin «segurs». «Hi estem treballant», ha insistit. Segons va avançar Diari de Girona, la convocatòria es va fer a través de WhatsApp i, tot i que inicialment s'havia de celebrar a les escales del pavelló de Fontajau, finalment es va traslladar a la Devesa, on els joves van estar bevent alcohol i escoltant música des de quarts d'una de la matinada fins a quarts de sis, hora a la qual es va dissoldre la festa. Els Mossos i la Policia Local van estar patrullant els voltants de la zona tota la nit, però no es va identificar ningú, ja que no hi va haver incidents.