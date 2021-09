“Un home únic, carismàtic, humil i decidit. Feliç amb el seu tractor i l’inseparable Frontera, pasturant els xais, donant vida al restaurant i, més endavant, cuidant els seus estimats jubilats del poble”. Amb aquestes paraules la filla de l’ Esteve Lloveras Miquela, anunciava a les xarxes socials la mort del seu pare, l’Esteve de Panedes, com tothom el coneixia i el recordarem.

Fundador, l’any 1966, del Restaurant Bar Panedes de Llagostera, avui regentat per la seva filla Ma. Àngels, va ser conegut amb el sobrenom del Ràpid, per la seva tranquil·litat i parsimònia, sense pressa i sobretot sense posar-se nerviós per atendre de la millor manera i amb un tracte original, els clients que sovintejaven el seu establiment situat a peu de carretera.

Els darrers anys de la seva vida els ha dedicat a la llar de la gent gran, presidint la junta de l’entitat, gestionant el servei de bar i l’organització d’activitats per entretenir "la joventut del poble". “Aquesta colla necessita marxa i bellugar les cames” em deia cada cop coincidíem pel carrer. Ell va ser l’ànima dels jubilats i jubilades, segurament pensant més en els altres que en ell mateix, fins que la seva salut li va permetre.

Estimats clients i amics, comunicar-vos que l'Esteve, fundador del restaurant ens va deixar ahir als 85 anys... Un home...

L’Esteve tenia 85 anys i quatre fills, dos nois i dues noies. La cerimònia religiosa serà aquest dimarts 28 de setembre a les 10h al Tanatori de Llagostera. Descansa en pau Esteve, el temps no esborrarà el teu record.