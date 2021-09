L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar ahir que al «macrobotellon» universitari amb més de 3.000 persones de la matinada de dijous a divendres a la Devesa no va tenir «actituds incíviques ni delinqüencials» i va dir que hi estan treballant «des de tots els àmbits» perquè no tot passa per «la vigilància» policial. «Hi ha moltes fórmules de prevenció», va afegir Madrenas, per exemple, des de l’àrea de Joventut.

«No vull alarmar perquè no ha passat en absolut el que ha passat a altres llocs. Ha estat un únic dia i no hi ha hagut cap actitud d’aquestes», va insistir l’alcaldessa. En aquest sentit, Madrenas aposta perquè la «transició cap a una situació semblant a l’anterior, amb els locals d’oci nocturn, no sigui traumàtica i que els propis joves se sentin segurs».

Ordenances de civilitat i neteja

Malgrat que la nit de dijous a divendres no es van produir fets delictius entre els assistents del botellot de la Devesa, sí que es van produir infraccions a l’ordenança de Neteja (l’article 8.1 diu: «Llençar qualsevol mena de producte, tant en estat sòlid com líquid o gasós. Els residus sòlids de petit format com burilles de cigarreta apagades, papers, bosses buides i similars, han de dipositar-se en les papereres instal·lades amb aquesta finalitat»). De fet, entitats com l’Associació de Naturalistes de Girona van alertar de la quantitat de residus que van quedar. També es va infringir l’ordenança de Civilitat. Al punt 3 de l’article 15 estableix que: «Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en els espais públics, sempre que no estigui degudament autoritzat». Un fet que, en majors d’edat, la norma recull com a infracció lleu, i en el cas dels menors es tipifica com a greu.