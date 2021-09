Girona iniciarà la setmana vinent un cicle de conferències amb la memòria i la història en el judaisme com a fil comú. Es tracta d’una activitat organitzada entre l’Institut d’Estudis Nahmànides, del Patronat Call de Girona i per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona. Aquest és el setzè any que els dos organismes col·laboren en la realització d’un cicle de conferències anual sobre cultura jueva i pensament.

El cicle començarà el dijous 30 de setembre, a les 18.30 h, amb la xerrada «Babi Iar, per exemple: els memorials, la història, la memòria», de la sociòloga Marta Simó. El programa seguirà amb les conferències del filòsof Reyes Mate (7 d’octubre), al voltant del concepte de memòria; del poeta i assagista Arnau Pons (14 d’octubre), que parlarà de Paul Celan, i de l’escriptora catalana i canadenca Marta Marín-Dòmine (4 de novembre), que tractarà de la literatura dels supervivents d’Auschwitz. Clourà el cicle la directora del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, Daniela Rosenfeld (11 de novembre), amb la conferència «El cinema, eina de memòria jueva».

Cada ponent farà una aproximació diferent al passat, a la necessitat de recordar i al testimoni que reben les futures generacions, des dels camps de la filosofia, la sociologia, la literatura o el cinema. Per aquest motiu el cicle porta per títol «Reviure el temps viscut: memòria i història en el judaisme».