Fira de Girona recuperarà divendres l’activitat com a seu de fires i congressos, un cop tanqui el punt de vacunació massiva que s’hi va instal·lar a l’abril, i també després que la pandèmia obligués a aturar l’activitat del sector. Per afavorir la reactivació de l’activitat firal, Fira de Girona oferirà, fins al març, un «preu especial del lloguer de les instal·lacions» a les empreses que s’ocupen d’organitzar aquests esdeveniments. Els costos que hauran de pagar els programadors seran «proporcionals a l’èxit de la fira», i calculats posteriorment, tenint present diferents condicionants.

Impuls al sector firal

Fira de Girona té dos tipus d’activitat firal: l’organització directa de fires, i el lloguer de l’espai a tercers, que podien organitzar fires o actes privats. L’ajut en concret es dirigeix als promotors de fires i congressos, que també estan patint els efectes de l’aturada, per fomentar la seva recuperació. «Des de la Fira es fa una aposta clara per aconseguir que aquelles entitats firals que havien vingut tornin, i que a la vegada en vinguin de noves. Les empreses necessiten les fires per fer negocis, i durant aquest temps que no s’han pogut realitzar, han quedat desemparades», va argumentar ahir el president del Comitè Executiu de Fira de Girona, Jaume Fàbrega. L’objectiu és «intentar fer menys feixuc la tornada de les empreses a l’activitat firal», va explicar Fàbrega.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va defensar que la voluntat és «ajudar a les empreses organitzadores». Per això, es posa «al seu abast aquest equipament perquè se sentin més segures i no hagin d’assumir tants riscos», va dir Madrenas. Tot plegat, en un sector «vital per a l’economia del nostre país, no només per l’impacte que genera directament en l’organització d’un esdeveniment, sinó per l’impacte induït que generen aquests esdeveniments en molts sectors econòmics».

Per la seva banda, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, també va destacar que «els protocols Covid han encarit les fires», fet que també explica la necessitat de l’ajuda.

S’hi podran acollir els organitzadors que hagin hagut de suspendre les activitats firals durant la pandèmia, que hagin vist reduït el nombre d’expositors i ingressos en més d’un 50 % en relació amb l’última edició celebrada, o que hagin hagut de celebrar-les en format virtual.

El règim de tarifes per llogar les instal·lacions del Palau de Fires s’establirà a través d’un percentatge variable en funció de la tipologia i característiques de l’esdeveniment firal. L’únic que haurà d’assumir l’organitzador de forma fixa són les despeses generals que generi l’esdeveniment.

Variables per rebre l’ajut

El cost estarà lligat a l’èxit de la fira i s’establiran un seguit de condicionants com el nombre de visitants, entrades venudes i expositors; el volum de negoci; tipus de públic (professional o general) o l’impacte que té en el teixit econòmic de comarques gironines el sector de la fira.

Aquesta ajuda extraordinària, de moment, estarà vigent entre octubre i març. Per ara, en aquest període tenen «tres fires tancades i tres més, que s’han d’acabar de tancar», va concretar Madrenas. Les primeres que es preveuen són el Girocòmic i la Fira de Mostres.

L’any 2019 el Palau Firal va acollir 19 activitats, de les quals 12 eren organitzades per promotors externs (i 11 d’elles, fires o fires-mercat), estant ocupada 193 dies de l’any.