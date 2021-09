La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un jove acusat d’amenaçar, vexar i abusar sexualment de la seva parella menor d’edat pels voltants de 2017 a Girona. L’acusat i la víctima van mantenir una relació que va durar un any i que va finalitzar cap a l’octubre de 2017, quan l’acusat ja era major d’edat. La víctima tenia 15 anys.

Segons asseguren les acusacions, mentre va durar la relació els pares de la víctima havien observat «comportaments inapropiats» del processat cap a la seva filla, com ara esgarrinxades i cops al cos. Per això, i posats d’acord amb la mare del processat, van prohibir-los de continuar veient-se. Però a partir d’aquell moment, el processat va començar a exercir un «control desmesurat» enfront de la víctima, i la «coaccionava» per mantenir relacions sexuals amb l’amenaça d’explicar als seus pares que seguien mantenint una relació d’amagat. Segons va relatar la mare de la menor, havien intentat aturar la relació amb el pretext que la durien a un centre si no tallava la relació amb l’acusat.

El processat sabia que la menor se sentia pressionada per la possibilitat que els seus pares s’adonessin que mantenien el contacte, i per això «li va proposar de forma insistent diverses trobades sexuals sota l’amenaça que ho explicaria tot, i que li arruïnaria la vida», defensa la fiscalia. «El processat tenia consciència que amb el seu comportament atemptava contra l’autoestima i la salut psíquica de la menor, i acceptant aquesta conseqüència va mantenir una situació de dominació sobre ella», resumeix l’acusació pública.

Una d’aquestes trobades va tenir lloc el 15 de desembre de 2017, quan segons les acusacions el processat va obligar la menor a trobar-se a un lloc boscós de Girona per tenir relacions sexuals. La víctima li va manifestar que «saps que hi aniré obligada», però ell va persistir, i li va dir que si accedia a fer-ho la deixaria tranquil·la.

La víctima va declarar a porta tancada, però al judici va transcendir que va manifestar que més enllà d’aquell dia també l’havia obligat a tenir relacions altres vegades, però que no ho recordava bé.

L’acusat admet les vexacions

«Per nosaltres era un joc, jo no era conscient que estava actuant en contra de la seva voluntat», va dir l’acusat durant el judici, que només va contestar a les preguntes de la seva advocada. Va admetre que havia enviat diversos missatges degradants i vexatoris cap a la víctima a través del telèfon mòbil, tot i que va negar tota la resta. La seva actitud estava condicionada, va dir, pel seu excessiu consum de cànnabis, que el jove manté des dels 13 anys. Ara en té 21.

De fet, un dels moments més controvertibles del judici va ser durant el torn de la pericial mèdica, ja que tot i que l’informe medicoforense apunta que el consum de tòxics no va afectar les capacitats cognitives de l’acusat a l’hora de coaccionar i vexar la víctima, un psicòleg cridat per la defensa atribueix a l’acusat actituds paranoides que podrien haver influenciat en el seu comportament de dominació cap a la víctima.

Les acusacions compten amb una llarga llista de missatges de mòbil enviats entre l’acusat i la víctima on es poden llegir múltiples vexacions i amenaces dirigides a la víctima. El cas ha arribat a judici gràcies a la denúncia interposada pels progenitors de la víctima, i va ser el mateix processat qui va fer-los saber que encara mantenia relacions amb ella.

Les acusacions demanen 13 anys de presó a l’acusat per considerar-lo autor dels delictes d’abús sexual continuat, maltractament psíquic, amenaces continuades i injúries. També li demanen fins a 15.000 euros d’indemnització.

En l’últim torn de paraula, va demanar perdó: «si hagués sabut el que em feia no l’hauria tractat així», va concloure. El judici ha quedat vist per a sentència.